Hedef tam bağımsızlık! Türkiye, 2023'te harp tarihinde doktrin belirleyen ülke olacak

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün yerlilik oranının arttırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki iş birliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmak misyonuyla kurulan SAHA İstanbul, 2022 yılında 911 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi oldu.



HEDEF SAVUNMA SANAYİİNDE KENDİNE YETEN TAMAMEN BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri Keleş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 2000'li yıllardan itibaren başlatılan yerlilik ve millilik hareketinin en büyük destekçilerinden olan SAHA İstanbul'un, yerli ve milli firmalara, projelere destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Dünyada geçtiğimiz yıl gelişen olaylar değerlendirildiğinde artık tek başına bilginin veya mühendisliğin yetmediğini görüyoruz. Teknolojiyi kendinizin geliştirmesi, yüksek oranda yerli ve milli mühendislik, ithal eden değil, ihraç eden konuma gelmenin öneminin farkındayız. SAHA İstanbul, 2022 yılının ilk yarısını Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak kapatarak yerli savunma sanayiinin yükselişini uluslararası alanda tescilledi. SAHA İstanbul olarak 2023'te de Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarının ileri teknolojiye sahip ve yerli, milli, güçlü çözümlerle karşılanmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz ise, SSB öncülüğünde, sektörün tüm bileşenleri ile iş birliği halinde Türkiye'nin savunma sanayiinde kendine yeten tamamen bağımsız bir ülke olması." ifadelerini kullandı.

- "YÜKSELEN İHRACAT TRENDİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE ARTARAK DEVAM EDECEK"

Keleş, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla birlikte ortaya konulan iradeyle Türkiye'nin adım adım dışa bağımlılıktan kurtulduğunu aktararak, "Türkiye, 2022 yılında dünyanın dikkatle izlediği bir ülke haline geldi. 2023'te de hedefimiz, dünya harp tarihinde, geliştirdiği teknolojilerle doktrin belirleyen ülke misyonumuzu daha güçlü ve daha kalıcı bir hale getirmek. Türkiye, bu yılın ilk 11 ayında savunma ve havacılık sanayinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 artışla 3 milyar 770 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 10 yıl önce 800 milyon dolar civarında olan ihracatımızın bu yıl 4 milyar doların üzerinde olması beklenmektedir. 15 yıl önce Türkiye'de savunma sanayisi yüzde 15-20 yerlilik oranına sahipken, bugün bu oran yüzde 80'lere ulaşmış durumda. Son 10 yılda ihracatta dolar bazında her yıl yüzde 10 artış sağlandı. Yükselen ihracat trendi önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul'un yerli ve milli projelere verdiği desteği uluslararası alana taşıma konusunda 2022'de çok önemli adımlar attığını vurgulayan Keleş, "SAHA İstanbul öncülüğünde, Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) oluşturulmuş, dünyada havacılık ve uzay teknolojileri endüstrisini yöneten ve kalite süreçlerini denetleyen uluslararası kurumun (EAQC) önemli bir parçası haline gelinmiştir. Böylece Türkiye'nin, bu alanda faaliyet gösteren yerli ve milli firmalarının AS 9100 belgesi verebilmesinin yolu açılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "SAHA EXPO, TÜM DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GELDİ"

İlhami Keleş, Türkiye'yi "ithal eden ülkeden ihraç eden ülke" konumuna getiren savunma sanayisinin en güçlü buluşması SAHA EXPO'nun tüm dünyanın takip ettiği uluslararası bir marka haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için firmaların yeteneklerini birleştirerek yeni yetenekler, konsorsiyumlar ve benzeri yapılarla bu sinerjiyi oluşturuyoruz. Türkiye için savunma, havacılık ve uzay alanında dünya rekabetinde yer almak çok önemli bir konuma geldi. Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin öz güçlerinin ve öz savunma yeteneklerinin her şeyin önünde olduğunu gösterdi. Artık yüksek teknoloji yetmiyor, bunları yerli kaynaklarla üretebilir hale getirmek gerekiyor. SAHA İstanbul yönetiminde organize edilen SAHA EXPO Fuarı, Türk savunma, havacılık ve uzay sanayinin tanıtımına ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına azami katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. 2022 yılında fuara 109 ülkeden 390'ı yabancı ve 567'si yerli olmak üzere toplam 957 firma, 289 resmi delegasyon, 103 ticari delegasyon, 40 bini sektör profesyoneli olmak üzere 78 bin ziyaretçi katılmıştır. Ayrıca, fuarda 281 firma tarafından ürün lansmanı ve mali değeri 1 milyar doların üzerinde, ihracat oranı en az yüzde 60 olan 114 imza töreni gerçekleştirilmiştir."

Keleş, 2022 yılında başlatılan SAHA Girişim programı hakkında da bilgi verirken, "Yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara eğitim, mentorluk ve yatırımcıya erişim desteği verilmekte, hukuki ve teknik danışmanlık, iş geliştirme ve tanıtım, altyapı başta olmak üzere verilen destekler çerçevesinde SAHA İstanbul ekosisteminin gücüyle birlikte girişimciler yatırımcı görüşmelerine hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sektör liderleri ve üst düzey bürokratların da eğitici olarak yer aldıkları SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı'nın önemini vurgulayan Keleş, 2019 yılında TÜBİTAK TÜSSİDE ile dünyanın en prestijli MBA programlarına denk içerik, araç ve yöntemlerle hazırladıkları programın, 2022'de 4. yılına başladığını, savunma sanayinin lider yöneticilerini yetiştiren programın, 85 farklı firmadan 200 yönetici, yönetici adayı ve firma sahibine eğitim verdiğini bildirdi.

- "10 FARKLI BAŞLIKTA TEKNİK KOMİTE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ"

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Keleş, SAHA İstanbul'un sektöre katkısına değinirken de, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler geliştirmek, yerlileştirme çalışmalarına katkı vermek ve sektörün gelişimi için görüş oluşturmak amaçlarıyla 10 farklı başlıkta teknik komite çalışmaları yürütüyoruz. Bu teknik komiteler diğer kamu kurum ve kuruluşları, AR-GE merkezileri ve üniversitelerimiz ile koordineli olarak birer proje mutfağı gibi çalışıyor. Bu komiteler; Malzeme ve Malzeme Şekillendirme Teknik Komitesi, Makine ve Diğer İmalat Ekipmanları Teknik Komitesi, Elektrik Elektronik Teknik Komitesi, Test ve Sertifikasyon Teknik Komitesi, Yazılım Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Teknik Komitesi, MİHENK Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi'dir. Alt Sistemler Teknik Komitesi'ne ilave olarak duyulan ihtiyaç üzerine yakın zamanda Lojistik ve Tedarik Zinciri Teknik Komitesi, Uzay Teknik Komitesi ve Eğitim Teknik Komitesi teşkil edilmiştir.

Teknik Komite çalışmaları kapsamında milli ERP sistemi geliştirilmesi, 5 Eksen CNC Tezgah Üretimi (MİLTEKSAN), hava vasıtaları için kabin içi iklimlendirme sistemi geliştirilmesi (TASECS), nadir toprak elementleri, mıknatıs üretimi, teknik tekstil, PCB kart üretimi, yurt dışı ortak servis merkezleri kurulması, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, yapay zeka uygulamaları, otonom su altı aracı geliştirilmesi gibi çok farklı konularda projeler hayata geçirilmiş veya geliştirilmeye devam edilmektedir."