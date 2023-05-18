HÜRJET'e Türk yapımı test! İlk kez görüntülendi: Dünyada çok az sayıda ülke sahip

Türkiye'nin yerli ve milli uçakları, yine yerli ve milli imkanlarla testlere tabi tutuluyor. TUSAŞ ürettiği uçakların ölçümlerini, Türkiye'nin ilk ve tek Mekanik Test Merkezi'nde yapıyor.



HÜRJET'in mekanik test merkezi ilk kez görüntülendi. Bir uçağın ilk uçuşu ve seri üretimi için test merkez olmazsa olmaz öneme sahip.

TRT Haber'in haberine göre; Test merkezinde bir HÜRJET prototipi sistemin içine alınıyor, tüm ömrünü burada geçiriyor. Uçak hiç uçmasa da uçuşta karşılaşabileceği zorluklara tabii tutuluyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET testleriyle ilgili bilgi verdi:

"10 bin defa uçarsa neresinde çatlak oluşabilir, 100 bin defa uçarsa neresinde çatlak oluşabilir? Bunların hepsini burada test edeceğiz. HÜRJET'imiz 7,5 g ile uçuyor dolayısıyla 7,5 kat ağırlaşıyor manevra yaparken üzerine kanadına kuyruğuna kuvvetler geliyor bu 7,5 g ile test ediyoruz."

Test merkezinin kontrol odasında, sensörlerden gelen veriler eş zamanlı olarak izleniyor ve kaydediliyor. Şu ana kadarki testlerde bir sorunla karşılaşılmasa da bir sorunla karşılaşıldığı taktirde mühendislerce bu sorun gideriliyor.

UÇAĞIN ETRAFINA YÜZLERCE SENSÖR YERLEŞTİRİLDİ



Uçak çevresine yerleştirilen yaklaşık 200 piston ve yüzlerce sensörden, 1500'den fazla veri alınıyor. Sistem ile 5 bine kadar veri almak da mümkün...

Temel Kotil, "Uçağın her tarafını dinlediğimizi düşünün kulağımızı koyduk bir yere ne kadar ses çıkarıyor onu anladığımızı düşünün, tabi mukavvemetine bakıyoruz. Bunun bunların hepsini bu gencecik çocuklar tasarladı. Burada bizim mühendislerimiz var test mühendislerimiz var, bu Türk yapımı" dedi.

KAAN VE ATAK-2 İÇİN DE TEST MERKEZLERİ YAPILIYOR



TUSAŞ, GÖKBEY Helikopteri için de benzer bir test merkezine sahip. Milli Muharip Uçak KAAN ve ATAK-2 için de test merkezleri hazırlanıyor.

Dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu bu test merkezi ile uluslararası sertifika almak mümkün oluyor.