İHA, SİHA, İKU... Türkiye taarruzda: Tarihi rekor kırıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın envanterinde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) ile 2022 yılının 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirildi.

İHA, SİHA, İKU... TARİHİ REKOR KIRILDI

Böylelikle bir rekora imza atılarak geçmiş yıllara göre en fazla havada kalınan süreye ulaşıldı. İHA, SİHA ve İKU'lar ile 2017 yılının tamamında 10 bin 260 saat, 2018'de 15 bin 160 saat, 2019'da 25 bin 351 saat, 2020'de 38 bin 33 saat, 2021'de ise 34 bin 293 saat uçuş gerçekleştirildi.

TÜRKİYE TAARRUZDA: İHA/SİHA/İKU'LAR TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDU

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA/SİHA ve İKU'lar İçişleri Bakanlığınca terörle mücadeleden, yangın ve sel gibi doğal afetlere kadar birçok alanda etkili biçimde kullanılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik "Terörü kaynağında yok etme" ve "Savunma değil taarruz" stratejileriyle başlattığı operasyonlarda, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Özellikle yurt içinde PKK terör örgütünün bitme noktasına getirilmesinde etkin rol oynayan İHA/SİHA/İKU'lar terör örgütü mensuplarının korkulu rüyası oldu. İHA/SİHA/İKU'lar sayesinde örgütün üstlenme, lojistik ve hareket kabiliyetleri büyük oranda son buldu.