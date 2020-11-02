İki ülke arasındaki askeri anlaşmaya İngiltere engeli

star.com.tr 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:52 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:52

Arjantin Hava Kuvvetleri ile Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (Korea Aerospace Industries /KAI) arasında FA-50 hafif taarruz uçağı için varılan anlaşmaya İngiltere'den itiraz geldi.



Birleşik Krallık, FA-50 hafif taarruz uçağının Arjantin'e satışını etkin bir şekilde yasakladı ve Güney Koreli üretici, Buenos Aires yönetiminin, hafif taarruz uçağını İngiliz yapımı parçalara sahip olduğu gerekçesiyle tedarik edemediğini bildirdi.

28 Ekim tarihli bir mektupta, Kore Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (KAI) üst düzey bir yetkili, Arjantin'in Kore Cumhuriyeti büyükelçisi Alfredo Carlos Bascou'ya, İngiltere hükümetinin ülkeye uyguladığı silah ambargosu nedeniyle FA-50'nin ihraç edilemeyeceğini bildirirken, FA-50 hafif taarruz uçağının, Birleşik Krallık kaynaklı altı ana bileşen içerdiği belirtildi.

Geçtiğimiz sene Kore Cumhuriyeti menşeli firmadan 200 milyon Amerikan Doları değerinde 10 adet FA-50 satın alacağını duyuran Arjantin, 2020’de ilk platformların teslimatını bekliyordu.



KAI tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere ihracat lisansı sorununun bugüne kadar çözülmediğini size bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Henüz bir çözüm bulamamış olsa da, KAI bu İngiltere ihracat lisansı sorununu çözmek için makul bir çaba gösteriyor ” ifadeleri kullanıldı.

Arjantin Savunma Bakanı Agustín Rossi, İngiliz hükümetinin Güney Kore ile FA-50 anlaşmasına itiraz ettiğini doğrularken durumu İngiltere'nin bir başka “imparatorluk küstahlığı” göstergesi olarak nitelendirdi.

1982 Güney Atlantik ihtilafının ardından Birleşik Krallık Arjantin'e, FA-50'de olduğu gibi, Britanya menşeli bileşenlerle askeri kullanıma yönelik teçhizatlar da dahil olmak üzere Arjantin'e gönderilen silahlara ambargo koydu.

Arjantin Savunma Bakanı sosyal medya hesabından konuya ilişkin, “Bugün FA-50'nin bileşenlerinden birkaçını üreten Birleşik Krallık tarafından bileşenlerin ülkemize satışının yasakladığını öğrendik.” şeklinde açıklamada bulundu..



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