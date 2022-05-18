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Savunma

İlk kez ateşlendiler! S-300 sistemi F-35 vurmaya çalıştı

Rusya'nın Suriye'deki S-300 hava savunma sistemlerinin, İsrail'e ait F-35 savaş uçaklarına karşı ateşlendiği iddia edildi. İsrail F-35 uçaklarının, S-300 hava savunma sisteminin ateşlenmesinin ardından, bölgeyi terk ettiği ileri sürüldü.

Star Gazetesi18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Suriye'de konuşlu S-300 hava savunma sistemleri, Suriye üzerinde uçan İsrail F-35 savaş uçaklarına ateşlendi.

Haberlerde olayın Cuma günü Suriye'nin batısında meydana geldiği belirtilirken, ateşlenen sistemlerin İsrail F-35'lerine herhangi bir kayıp verdiremediği ifade edildi.

S-300 SİSTEMLERİ İLK KEZ F-35 UÇAĞINA ATEŞLENDİ

İsrail uçakları, Rus S-300'lerin etkinleştirilip ateşlenmesinin ardından, görevini yerine getirerek üslerine geri döndüğü bildirildi.

Rusya'nın, Suriye'ye dört adet S-300 sistemi bulunuyor ve İsrail'in daha önceki uçuşlarında, bu sistemler etkinleştirilmemişti. S-300'lerin etkinleştirilmemesi, 'F-35'i görmüyorlar' yorumlarına neden olmduş.

Rus subayları İsrail F-35 uçaklarına füze ateşledi iddiası gerçekse olay, S-300 sistemlerinin F-35 hedefine ilk kez ateşlenmesi olarak kayıtlara geçecek.

Öte yanan, hiçbir füzenin hedefini vuramadığı, üslerine güvenli bir şekilde geri dönen İsrailli savaş uçaklarına başarılı bir şekilde kilitlenemediği bildirildi.

Star Gazetesi

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