İlk kez ateşlendiler! S-300 sistemi F-35 vurmaya çalıştı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Suriye'de konuşlu S-300 hava savunma sistemleri, Suriye üzerinde uçan İsrail F-35 savaş uçaklarına ateşlendi.

Haberlerde olayın Cuma günü Suriye'nin batısında meydana geldiği belirtilirken, ateşlenen sistemlerin İsrail F-35'lerine herhangi bir kayıp verdiremediği ifade edildi.

S-300 SİSTEMLERİ İLK KEZ F-35 UÇAĞINA ATEŞLENDİ

İsrail uçakları, Rus S-300'lerin etkinleştirilip ateşlenmesinin ardından, görevini yerine getirerek üslerine geri döndüğü bildirildi.

Rusya'nın, Suriye'ye dört adet S-300 sistemi bulunuyor ve İsrail'in daha önceki uçuşlarında, bu sistemler etkinleştirilmemişti. S-300'lerin etkinleştirilmemesi, 'F-35'i görmüyorlar' yorumlarına neden olmduş.

Rus subayları İsrail F-35 uçaklarına füze ateşledi iddiası gerçekse olay, S-300 sistemlerinin F-35 hedefine ilk kez ateşlenmesi olarak kayıtlara geçecek.

Öte yanan, hiçbir füzenin hedefini vuramadığı, üslerine güvenli bir şekilde geri dönen İsrailli savaş uçaklarına başarılı bir şekilde kilitlenemediği bildirildi.

Star Gazetesi