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Savunma

İmzalar atıldı! Türkiye komşuya zırhlı araç verecek

Gürcistan Savunma Kuvvetleri Türkiye ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'den NATO standartlarında yeni zırhlı personel araçları için anlaşıldı.

IHA7 Ekim 2022 Cuma 16:41 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Türkiye komşuya zırhlı araç verecek
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Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlısı ASFAT ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında bugün imzalar atıldı. Görüşme çerçevesinde, anlaşmaya istinaden Gürcistan Savunma Kuvvetleri yeni, yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçlar teslim alacak. Söz konusu zırhlı personel araçları, donanım ve alt sistemleri ile NATO standartlarına uygun bir şekilde hazırlanacak. Gürcistan Savunma Kuvvetleri'nin belirtilen zırhlı personel araçlarıyla donatılması, Gürcistan'ın savunmasının güçlendirilmesine/geliştirilmesine yardımcı olacak ve Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliğinin güçlenmesine büyük katkıda bulunacak.

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