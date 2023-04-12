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Savunma

İngiliz medyası: Türkiye, dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak

Türkiye'nin 50 SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandırarak dünyada bir ilki gerçekleştireceğini yazan İngiliz medyası, 'Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 13:30 - Güncelleme:
İngiliz medyası: Türkiye, dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak
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İngiliz medyası, "Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, dron yeteneklerini gözler önüne seriyor" başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti. TCG Anadolu'nun Türkiye'nin bölgesel liderlik konumunu pekiştireceğine dikkat çekilen haberde, "232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor" ifadelerine yer verildi.

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