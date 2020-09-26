İşte ABD'nin yeni hedefi: 530 gemi, insansız filo

star.com.tr 26 Eylül 2020 Cumartesi 14:42 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 14:51

ABD'nin 'Donanma Kuvvetleri Çalışması' ile ilgili bazı belgeler paylaşan Defence News'e göre Donanma, filosunu büyük bir genişlemenin parçası olarak önemli ölçüde yeniden yapılandırmak istiyor.



Savunma Bakanı Mark Esper tarafından görevlendirilen iki grup, filonun büyük fırkateynler dahil olmak üzere daha fazla savaş gemisiyle, ancak daha az uçak gemisiyle daha hafif bir kuvvet olmasını öngörüyor.

Yapay zeka sayesinde bu gemilerin çoğu ya insansız, ya da mürettebat gereksinimleri büyük ölçüde azaltılmış gemiler olacak.

DARPA'dan geleneksel mimariye meydan okuyan konsept! Tamamen insansız Bununla birlikte, bu grupların öngördüğü filo gemi sayısı tahmin edilenin çok üzerinde. Belirlenen 480 ila 534 gemi arasındaki hedef, halihazırda belirlenmiş olan 355 gemi hedefine göre yüzde 35 daha fazla. ABD Donanmasının envanterinde şu anda, yüzey ve su altı dahil, 293 gemi bulunuyor.

Esper, donanmanın planları ile ilgili şubat ayında yaptığı açıklamada, "Daha büyük bir filoya hızlı bir şekilde ulaşmanın yollarından biri, zamanla insansız olabilen hafif insanlı gemilere doğru ilerlemektir. Hafif insanlı gemilerle ilerleyebiliriz. Onları isteğe bağlı olarak insanlı olacak şekilde inşa edebilir ve ardından senaryoya veya teknolojiye bağlı olarak bir noktada insansız duruma geçirebiliriz.' dedi.

Esper, Geçtiğimiz hafta Rand Enstitüsü düşünce kuruluşundaki bir konuşma sırasında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın ABD Donanmasından daha büyük olmasına ve 425 gemilik iddialı bir filo hedefi belirlemesine rağmen, ABD kuvvetinin daha güçlü olduğunu söyledi. Bununla birlikte, ABD Donanmasının bu üstünlüğü sürdürmek için 355 gemiyi geçerek büyümeye devam edeceğini de ileri sürdü.

ASIL HEDEFİN GERİSİNDELER

ABD'nin bu açıklamalarına rağmen, ABD Donanması 2030'a kadar 355 gemi hedefine ulaşmak için kendi gemi inşa zaman çizelgesinin bile gerisinde kalmaya devam ediyor.

Çin ve Rusya ABD'yi zorluyor! İşte donanmanın yeni planı Kongre Araştırma Servisi'nin 17 Eylül raporunda, Donanmanın 2021-2025 beş yıllık gemi inşa planının 13 gemi geride olduğu belirtildi. 2020 mali yılında sunulan ilk plana göre 55 yerine sadece 42 yeni gemi inşa ediliyor.

Rapora göre Donanma yetkilileri, kağıt üzerinde var olan, ancak yeterli personel ve bakımdan yoksun bir "içi boş kuvvet" oluşturulmasından korkuyor.

Donanma ise şimdiden personel sıkıntısı çekiyor. Şubat raporuna göre, ABD Donanmasının 9 bin denizcisi eksik çıkıyor.

Bununla birlikte, Donanma Personel Şefi John Nowell Jr. mayıs ayında, Donanmanın 1 Ekim'de sona erecek olan 2020 mali yılı için 40 bin 800 yeni personel istihdam etme hedefine ulaşacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu söylüyor.

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