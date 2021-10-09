İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2021 Pazar / 4 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İşgal bölgeleri kurtarıldı... Türkiye ve Azerbaycan askerleri nefes kesti!
Savunma

İşgal bölgeleri kurtarıldı... Türkiye ve Azerbaycan askerleri nefes kesti!

Türkiye ile Azerbaycan Nahçivan'da ortak askeri tatbikat düzenledi. Her anı gerçek savaş sahnelerini aratmayan ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edilerek işgal altındaki bölgeler kurtarıldı.

HABERİN
VİDEOSU
AA9 Ekim 2021 Cumartesi 22:04 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 23:35
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Tatbikat, özel kuvvetlerin temsili düşmanın konuşlandığı tepeliklere saldırması ve ele geçirmesi ile başladı. Temsili düşman hattının arkasına havadan çıkartma gerçekleştirilen tatbikatta pusuya düşürülen düşman güçleri etkisiz hale getirildi, zırhlı araçları ele geçirildi.

Keskin nişancıların da hedefleri nokta atışıyla imha ettiği tatbikatta, temsili hedeflere top, havan topu ve füzelerle atış yapıldı.

Tank ve zırhlı araçlarla düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirilen tatbikatta özel kuvvetler temsili işgal altında olan yerleşim birimlerimi kurtardı. Savaş uçakları da tatbikata katılarak temsili hedeflere atış yaptı.

Tatbikat, "işgalden kurtarılan" tepelere Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının asılması ve helikopterlerin iki ülke bayraklarını açarak uçuş gerçekleştirilmesi ile sona erdi.

Tatbikatı, Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de izledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.