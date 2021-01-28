İskandinav ülkesinden modernizasyon kararı: İki ayrı sözleşme imzalandı

İsveçli havacılık ve savunma şirketi SAAB Grubu ve İsveç Savunma Malzeme İdaresi (FMV), İsveç Donanmasının yeni nesil su üstü gemileri ve korvetleriyle ilgili iki sözleşme imzaladı.
Anlaşmaların toplam değerinin yaklaşık 23 milyon dolar olduğu aktarılırken sözleşmelerin İsveç'in halihazırda kullandığı beş adet Visby sınıfı korvetinin yarı-ömür modernizasyonunu (MLU) ve yeni nesil Visby Generation 2 korvetinin ürün tanımlama aşamasını kapsadığı bildirildi.
Visby Generation 2, Visby sınıfı beşinci sürümün geliştirilmiş bir versiyonudur ve modern bir gemi karşıtı füze sistemi, torpido sistemi ve hava savunma füzesi sistemi ile donatılacaktır.