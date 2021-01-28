İskandinav ülkesinden modernizasyon kararı: İki ayrı sözleşme imzalandı

star.com.tr 28 Ocak 2021 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:43

İsveçli havacılık ve savunma şirketi SAAB Grubu ve İsveç Savunma Malzeme İdaresi (FMV), İsveç Donanmasının yeni nesil su üstü gemileri ve korvetleriyle ilgili iki sözleşme imzaladı.

Anlaşmaların toplam değerinin yaklaşık 23 milyon dolar olduğu aktarılırken sözleşmelerin İsveç'in halihazırda kullandığı beş adet Visby sınıfı korvetinin yarı-ömür modernizasyonunu (MLU) ve yeni nesil Visby Generation 2 korvetinin ürün tanımlama aşamasını kapsadığı bildirildi.

Kuzey'de bir ülke daha harekete geçti! Son 70 yılın en yüksek savunma bütçesi Saab'ın Kockums İş Bölgesi Başkanı Lars Tossman, "Sözleşmeler, mevcut korvetlerin yükseltilmesi ve yeni nesil gemilerin inşasıyla İsveç'iniçin ileriye yönelik atılmış büyük bir adım. Visby korvetleri 20 yıldır öncü vesonra gelecekteki görevler için iyi donanımlı bir halde olacaklar. Yıllar boyunca Visby sınıfının edindiği deneyim ve bilgi Visby Generation 2'nin gelişimini besleyecektir.” İfadelerini kullandı.

Visby Generation 2, Visby sınıfı beşinci sürümün geliştirilmiş bir versiyonudur ve modern bir gemi karşıtı füze sistemi, torpido sistemi ve hava savunma füzesi sistemi ile donatılacaktır.

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