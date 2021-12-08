8 Aralık 2021 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:04

Türkiye ve Azerbaycan, ikili ilişkiler açısından en dikkat çeken konulardan biri savunma sanayii teknolojileri alanında işbirliğini artırıyor.



"AZERBAYCAN, HÜRKUŞ'UN İKİNCİ MÜŞTERİSİ OLACAK"



Defense News, Azerbaycan'ın Hürkuş ve Hürjet'le yakından ilgilendiğini yazdı. Bu yılın başlarında Nijer'in, uçağın ilk yabancı müşterisi olduğu bilgisini paylaşan haber sitesi, "Türkiye'nin Kafkas müttefiki Azerbaycan, Hürkuş'un ikinci müşterisi olacak" değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Azerbaycan'da Hürkuş'a yoğun ilgi olduğu ve yakında söz konusu ülkeye ihracat konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi.

BAKÜ, HÜRJET'LE DE İLGİLENİYOR

Hürkuş'un yanı sıra hafif taarruz uçağı Hürjet'e de Azerbaycan'da ilgi olduğuna dikkat çekildi. Bir tedarik kaynağına dayandırılan haberde, Bakü yönetiminin Hürjet'i satın almakla ilgilendiği belirtildi. Silahlı eğitim uçağı Hürjet'in Hürkuş'un jet motorlu versiyonu olduğu, uçağa ilişkin programın 2018'de başlatıldığı ifade edildi.

İSMAİL DEMİR DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hürkuş'un Azerbaycan'a ihracatına yönelik soruya "Hürkuş Azerbaycan'dan kesinlikle ilgi görüyor. Orada da inşallah önemli gelişmeleri yakında göreceğiz." cevabını vermişti.

HÜRKUŞ'UN ÖZELLİKLERİ

HÜRKUŞ uçağı, Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Programı kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

HÜRKUŞ-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra; hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilmektedir.

Hassas ve Maliyet Etkin Çoklu Görev Çözümü HÜRKUŞ-C, hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı, günümüz dünyasının muharebe alanlarındaki asimetrik tehditlere karşı düşük maliyetli, esnek bir çözüm sunmaktadır. HÜRKUŞ'un sahip olduğu gelişmiş eğitim kabiliyetleri korunmakla beraber, üzerinde 7 harici yük istasyonuyla HÜRKUŞ-C, kullanıcılarına, yüksek irtifada ve zorlu coğrafyalarda, gündüz ve gece koşullarında, zorlu görevleri gerçekleştirebilmek için yararlanılabilecek olan 1500 kg'a kadar geniş bir faydalı yük kapasitesi sunmaktadır.

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET'in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında öenmli bir güç unsurudur.

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.

HÜRJET'in bu özelliklerinin yanısıra;

Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması

Sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir.

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlatmıştır.