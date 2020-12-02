İspanya'ya iki adet 'MQ-9A Blok 5' teslimatı

star.com.tr 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:42 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:42

ABD'nin General Atomics firması, son iki MQ-9A Blok 5 İHA'yı İspanyol Hava Kuvvetlerine teslim etti. Böylece dört uçak ve üç yer kontrol istasyonunun bir satın alımı tamamlanmış oldu.

Yeni MQ-9'lar, İspanya'nın Badajoz şehri yakınlarındaki Talavera la Real Hava Üssü'nde 233. Filo tarafından işletilecek.

İHA'ların tesliminden önce, hem uçuş görevlerinde hem de bakım operasyonlarında sistemlerin güvenliğini doğrulamayı amaçlayan kabul testlerinin yapıldığı bildirildi. Böylece İspanya iki insansız hava aracı için askeri tip sertifika oluşturabildi. General Atomics'in aktardığına göre, bir MQ-9A Blok 5 için bu tür bir sertifika ilk kez verildi.

Uluslararası Stratejik Geliştirme başkan yardımcısı Tommy Dunehew, "İspanyol yetkililerin bu tür bir sertifika vererek MQ-9'a gösterdiği güven" için minnettar olduklarını ifade etti. Ayrıca şirketin "ülkenin ulusal istihbarat, gözetleme ve keşif gereksinimlerini desteklemek için sistemin başarılı bir şekilde çalıştığını görmeyi" dört gözle beklediğini söyledi.

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