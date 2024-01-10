İsrail jesti sürüyor! Eurofighter sonrası Almanya'dan yeni Suudi Arabistan kararı

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, 2023 sonunda 150 adet Iris-T füzesinin ihracatına izin verdi.

Karar, Noel'den kısa bir süre önce Şansölye Olaf Scholz ve güvenlikle ilgili bakanlar tarafından alındı.

Ekonomi Bakanlığının füze anlaşmasını Federal Meclis Ekonomik İşler Komisyonuna göndermesiyle üretici firma, Diehl Defence sipariş edilen silahları Suudi Arabistan'a teslim etme imkanına kavuştu.

Bu kararla Alman hükümeti uzun bir aradan sonra ilk kez Riyad'a Alman askeri teçhizatının ihraç edilmesine izin vermiş oldu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, teslimata izin verildiğini doğruladı.

Hebestreit, "Bu, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığının bir teslimatı. Bu, Ukrayna'daki Iris-T gibi değil. Bunlar havadan havaya (uçaklardan) kullanılan füzeler." dedi.

Iris-T füzeleri orta mesafeden havadan havaya taktik saldırı ve yerden havaya savunma füzesi olarak kullanılabiliyor.

ALMANYA SUUDİ ARABİSTAN'A EUROFİGHTER SATIŞINA KARŞI ÇIKMAYACAK



Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'e atılan roketleri durdurarak İsrail'in güvenliğine ve "bölgedeki yangının yayılmasını" engellemeye katkıda bulunduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu nedenle "Alman hükümetin İngiltere'nin Suudi Arabistan'a daha fazla Eurofighter verme fikrine karşı durmayacağını" ifade etti.

Baerbock, Suudi Arabistan'ın uzun süredir Husilerin bölge güvenliğine yönelik oluşturduğu tehlikenin farkında olduğunu vurgulayarak Suudi Hava Kuvvetlerinin burada Eurofighter kullandığını, bunun da Riyad'ın bölgede daha iyi bir gelecek için çaba sarf ettiğini gösterdiğini söyledi.