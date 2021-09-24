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Savunma

İsrail'den vazgeçtiler, SİHA için Türkiye'yi tercih ettiler

Askeri haber sitesi Africa Intelligence, SİHA için rotanın Türkiye'ye döndüğünü yazdı. Haberde, Fas'ın İsrail ile yakınlaşmaya başladığı, ancak SİHA alımı için önceliği Türkiye'ye verdiği anlatıldı.

Akşam Gazetesi24 Eylül 2021 Cuma 08:37 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 08:37
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Africa Intelligence, Türkiye'nin Afrika kıtası genelinde hem öncelikli silah ihracatçısı haline geldiğini hem de bu alandaki etkisini genişlettiğini yazdı. Sitedeki haberlere göre söz konusu SİHA alımı olduğunda Türkiye artık İsrail'den de önce kapısı çalınan ülke konumunda. 15 Eylül tarihli "Tel Aviv, Rabat'in kamikaze drone'lar üretmesine yardımcı olabilir" başlıklı haberde Fas Krallığı'nın Kamikaze drone'lar için İsrail Havacılık Endüstrileri (IAI) ile görüşme halinde olduğu ancak Türkiye'nin önceliği elde ettiği belirtildi. Haberde "Fas, acil SİHA ihtiyacını karşılamak için öncelikle Türkiye'ye döndü. Kral 6. Muhammed'in ordusu Türkiye'nin Baykar firmasından 13 Bayraktar-TB2 SİHA'sı sipariş etti" denildi.

FRANSA ÇOK BOZULDU

Sitede 17 Eylül tarihinde yayınlanan haberde ise Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin hem orduyu hem de Savunma Bakanlığı'nı bekleyen mücadelelere karşı hazırlamak için Türkiye ile yoğun görüşmeler içinde olduğu ve bu durumun Paris'in bölgedeki gücünü sarstığı ifade edildi.

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