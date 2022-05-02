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Savunma

ATV + Stunga-P ile saldırı! İşte izledikleri savaş taktiği

Ukrayna kuvvetlerinin Rus zırhlılarına karşı en büyük avantajı, hız ve esneklik kazandıran askeri ATV'ler ve bu araçların üzerinde Stunga-P anti-tank füzesi taşıyan askerler... ATV'ler hız ve manevra kabiliyetiyle hareket ederken, araçlardaki askerler Stunga-P füzesiyle tankları vuruyor.

Star Gazetesi2 Mayıs 2022 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar, tüm dünyanın dikkatini bölgeye çevirdi. Batı'dan gelen yaptırımların yanı sıra, Ukrayna'nın direnişi, dünya kamuoyunda ciddi bir şaşkınlığa neden oldu.

Bu şaşkınlığa cevap niteliği taşıyacak askeri bir strateji var.

HIZ, ESNEKLİK VE İMHA: ATV İLE YAKLAŞ STUNGA-P FÜZESİ İLE VUR

Ukraynalılar havada SİHA'larla savaş alanında hamle yaparken, karada izledikleri taktiklerin başında harekat kabiliyetini kullanma geliyor.

Ellerinde bulunan ve Ukrayna tarafından geliştirilen Stugna-P tanksavar füze sistemi ile donatılmış askeri ATV'ler, Rus güçlerinin ağır zırhlılarına hızla yanaşıyor, Stunga-P ile bu zırhlılar vuruluyor ve alandan uzaklaşılıyor.

Ukraynalılar Stugna-P tanksavar füzesine lazer güdümlü güdüm sistem de entegre ederek, bu füzelerle helikopterleri bile vurabiliyor.

Tüm arazi araçları gibi ATV'ler de, araziden neredeyse bağımsız olarak hızla hareket edebiliyor. Aynı zamanda küçük boyutları sayesinde gerektiğinde hızlı ve etkin kamuflaj sağlarken, zorlu arazilerdeki esneklikleri ve hızları tankların zırh ve üstün silah sistemlerine karşı büyük avantaj sağlıyor.

Star Gazetesi

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