İtalyan uçak gemisi Cavour, F-35B sertifikası için ABD'de

star.com.tr 16 Şubat 2021 Salı 18:33 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 18:33

ABD Donanması tarafından yapılan basın açıklamasına göre, İtalyan Donanması'nın uçak gemisi Cavour (CVH 505), "operasyonlara hazır" sertifikasını almak için ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Norfolk Donanma Üssüne ulaştı. Uçak gemisi, ABD'de bir dizi F-35B uçağını güvenli bir şekilde indirme ve kaldırma görevini icra edecek.

Cavour uçak gemisinin, Batı Atlantik'teyken kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) ile ilgili güvenli bir uçuş faaliyeti için deniz denemeleri, bir dizi test ve işlevsel faaliyetler yürütmek üzere ortak çalışma yürütülecektir.

ABD 2. Filo Komutanı Koramiral Andrew Lewis, "Batı Atlantik'te NATO müttefiklerimizle birlikte çalışmak, her iki donanmanın yeteneklerini geliştirmek için karşılıklı olarak yararlı bir fırsat sunuyor. İtalyan müttefiklerimizi uçak gemilerinin sertifikasyonu konusunda desteklemek, güvenlik ve savaş yeteneklerindeki toplu deneyimimizi artırıyor. Birlikte daha güçlüyüz." şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada, on yıllardır Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağın, NATO'yu tarihteki en güçlü ittifak haline getirdiği, müttefikler ve ortaklarla birlikte eğitim ve tatbikatlar yürütmenin, kolektif kapasiteyi ve yetenekleri arttırdığı belirtildi.

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