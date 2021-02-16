İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2021 Salı / 5 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9829
  • EURO
    8,4594
  • ALTIN
    405.313
  • BIST100
    1542.82
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İtalyan uçak gemisi Cavour, F-35B sertifikası için ABD'de
Savunma

İtalyan uçak gemisi Cavour, F-35B sertifikası için ABD'de

İtalya Donanmasına ait Cavour uçak gemisi, F-35B uçaklarıyla ilgili sertifika almak için ABD'deki Norfolk Donanma Üssüne ulaştı.

star.com.tr16 Şubat 2021 Salı 18:33 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 18:33
ABONE OL

ABD Donanması tarafından yapılan basın açıklamasına göre, İtalyan Donanması'nın uçak gemisi Cavour (CVH 505), "operasyonlara hazır" sertifikasını almak için ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Norfolk Donanma Üssüne ulaştı. Uçak gemisi, ABD'de bir dizi F-35B uçağını güvenli bir şekilde indirme ve kaldırma görevini icra edecek.

Cavour uçak gemisinin, Batı Atlantik'teyken kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) ile ilgili güvenli bir uçuş faaliyeti için deniz denemeleri, bir dizi test ve işlevsel faaliyetler yürütmek üzere ortak çalışma yürütülecektir.

ABD 2. Filo Komutanı Koramiral Andrew Lewis, "Batı Atlantik'te NATO müttefiklerimizle birlikte çalışmak, her iki donanmanın yeteneklerini geliştirmek için karşılıklı olarak yararlı bir fırsat sunuyor. İtalyan müttefiklerimizi uçak gemilerinin sertifikasyonu konusunda desteklemek, güvenlik ve savaş yeteneklerindeki toplu deneyimimizi artırıyor. Birlikte daha güçlüyüz." şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada, on yıllardır Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağın, NATO'yu tarihteki en güçlü ittifak haline getirdiği, müttefikler ve ortaklarla birlikte eğitim ve tatbikatlar yürütmenin, kolektif kapasiteyi ve yetenekleri arttırdığı belirtildi.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.