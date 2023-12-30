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Savunma

İtiraf gibi KAAN açıklaması: Türkiye'ye ambargo ters tepti

Türkiye'nin milli savaş uçaklarına dikkat çeken Almanya merkezli Die Welt'in ekonomi yazarı Gerhard Hegmann, 'Batı'nın hesapları işe yaramadı' diye yazdı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 12:33 - Güncelleme:
İtiraf gibi KAAN açıklaması: Türkiye'ye ambargo ters tepti
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Türk savunma sanayii, savaş uçağı alanındaki faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Bayraktar Kızılelma'nın ardından TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı da önceki gün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu gelişme dünyada da yankı uyandırdı.

Almanya merkezli Die Welt'in ekonomi yazarı Gerhard Hegmann tarafından kaleme alınan analizde Türkiye'nin savunma sanayii konusunda hızla ilerlediğine ve Batı'ya bağımlılığının her geçen gün azaldığına vurgu yapıldı.

TEKNOLOJİK BAŞARI

Özellikle ABD ve Almanya'nın Türkiye'nin savunma sanayii geliştirme projesinin hızını kesme girişimlerinin başarısız olduğunu yazan Hegmann, 'örtülü ambargo ters tepti' tespitinde bulundu.

Alman yazar şöyle devam etti: Birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin silahlanmasını emretti. Program, mevcut savaş uçağı tanıtımından anlaşılacağı üzere teknolojik açıdan başarılı. Batı'nın hesaplarının işe yaramadığını gösteren çok şey var.

"KAAN'I PARİS'TE GÖREBİLİRİZ"

Hegmann, milli savaş uçağı KAAN'a da şöyle değildi:

Türklerin halletmesi gereken en önemli konu jet motorunun geliştirilmesi kaldı, hızla ilerliyorlar. Ülkenin prestij projesi olan KAAN'ın önümüzdeki günlerde yapılacak Paris Havacılık Fuarı'na uçar şekilde katılacağı kesin gibi.

Milli muharip uçak KAAN'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

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