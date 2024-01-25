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Savunma

İtiraf gibi sözler: Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyiz

Sürekli olarak Türkiye'nin savunma sanayisini mercek altına alan Yunanistan'dan dikkat çeken bir itiraf daha geldi. Yunanistan'da emekli Koramiral Spiridona Konidaris, 'Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyiz' dedi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
İtiraf gibi sözler: Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyiz
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Konidaris, katıldığı bir radyo programında bir soru üzerine Yunan donanması ile Türk donanmasını kıyasladı.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyeceğini vurgulayan Konidaris, "Biz hep şu cümlenin arkasına gizleniyoruz. Bizim personel avantajımız var. Ancak, biz 30-40 yıllık gemilere sahipken, diğer taraf 5-7 yıllık gemilerde daha yeni teknoloji ve silah gücüne sahip olunca personel avantajımız yetersiz kalıyor." ifadelerini kullandı.

'ÇATIŞMA GECE YARISI OLDUĞU BİR ZAMANDA MEYDANA GELİRSE NE OLACAK?'

Gazetecinin, Ege'de çatışma kabiliyetine sahip olup olmadıkları sorusuna ise Konidaris, "Var ama bunu devam ettirebilecek gücümüz yok. Herkes sıcak bir çatışmanın bir iki saat süreceğini ve ABD'nin müdahale edeceğini söylüyor. Eğer sıcak çatışma ABD'de gece yarısı olduğu bir zamanda meydana gelirse ne olacak?" şeklinde cevap verdi.

Konidaris ayrıca, Türkiye'nin Libya ve Arnavutluk gibi ülkelerle ilişkilerine de işaret ederek, Yunanistan'ın sadece Türkiye'nin karşısındaki adalarda değil, her yerde hazırda bekletilen güce sahip olması gerektiğini savundu.

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