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Savunma

''KAAN'' denizaşırı ortakların arasını açtı! Yerli savaş uçağımız daha uçmadan küresel dengeyi etkiledi

Müttefik ve kardeş ülkelerin yoğun ilgisini çeken 5. nesil savaş uçağımız 'KAAN' ile ilgili yabancı basın ilginç bir iddia ortaya attı. Pakistan'ın KAAN projesine dahil olmasının Pakistan-Çin arasında bir polemiği tetikleyebileceği ileri sürüldü.

Star Gazetesi16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
''KAAN'' denizaşırı ortakların arasını açtı! Yerli savaş uçağımız daha uçmadan küresel dengeyi etkiledi
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Türkiye'nin 5. Nesil milli muharip savaş uçağı KAAN, dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Türkiye'nin savaş uçağı projesini yakın takibe alan yabancı savunma siteleri, KAAN'a geniş yer ayırdı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın KAAN'ın geliştirme faaliyetleri dahil olmak üzere ortak üretim konularında işbirliğine gittiği, yakında zamanda bu ortaklığa Pakistan'ın da dahil olacağı belirtildi.

Azerbaycan'ın Rus yapımı Su-25 savaş uçaklarının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından modernize edildiği bilgisi de haberde yer alırken Türkiye'nin savaş uçaklarına yerli füzeleri konuşlandırabilecek kabiliyette olduğu ifade edildi.

KAAN'ı uçuracak yerli bir motor üzerinde çalışıldığı, ilk uçuşun 2023 yılının sonlarında yapılmasının planlandığı kaydedildi.

"KAAN" DENİZAŞIRI ORTAKLARIN ARASINI AÇTI" İDDİASI!

Pakistan'ın KAAN projesine olan yoğun ilgisinden bahsedilen haberde, "İslamabad yönetimi, yeni Türk savaş uçağına dahil olursa, Çin ile Chengdu/Pakistan Havacılık Kompleksi JF-17'deki işbirliğinin ardından ikinci uluslararası savaş uçağı ortaklığı olabilir" denildi.

"Türk KAAN savaş uçağı denizaşırı ortakları hedef alıyor" başlığıyla servis edilen haberde Pakistan'ın KAAN projesine dahil olmasının Pakistan-Çin arasında bir polemiği tetikleyebileceği ileri sürüldü.

Pakistan birçok özellik bakımından F-16'ya benzeyen Chengdu J-10C'nin ilk müşterisi olduğuna işaret edilen haberde, "Pakistan'ın "KAAN" planı Pekin ile ileri düzey savaş uçakları konusunda gelecekteki işbirliği hakkında soru işaretleri doğurabilir" ifadeleri kullanıldı.

KAAN'ın Teknik özellikler;

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g

Aviyonikler

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