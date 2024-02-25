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Savunma

KAAN dünyada ses getirdi: Rakiplerimiz endişeye kapıldı

Türkiye'nin savunma sanayi alanında adeta bir destan yazdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Dostlarımız güven duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor' dedi.

25 Şubat 2024 Pazar 15:54 - Güncelleme:
KAAN dünyada ses getirdi: Rakiplerimiz endişeye kapıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana mitinginde yaptığı konuşmada Türk savunma sanayisinde yaşanan gelişmelerin dünyada ses getirdiğini söyledi.

DÜNYADAKİ 4 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Silahlarımızı kendimiz üretmeye başladık, insansız hava araçlarına büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. TCG Anadolu'yu geçen sene hizmete aldık. İHA SİHA'larda ilk 3 ülkeden biriyiz. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleşti. 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.

DÜNYA KAAN'I KONUŞUYOR

Bu gurur 85 milyon olarak hepimizin. Milletçe inandık çalıştık ve hamd olsun başardık. Bunlar sadece başlangıçtı. Daha fazlasını, gelişmişini, ilerisini yapacağız. Şimdi uçak modelimizin bir üst segmentini yapacağız. Yeni müjdelerimiz yolda. Biz yaparız dedik mi yaparız. İçimizdeki muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız iyi biliyor. Son 4 gündür dünya KAAN'ı konuşuyor.

RAKİPLERİMİZ ENDİŞEYE KAPILDI

Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Dostlarımız güven duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor. Türkiye'nin başarısı azmimizi artırırken dost ve kardeş ülkelere cesaret aşılıyor. Bu umutları boşa çıkarmayacağız.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • KAAN
  • Türk savunma sanayi

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