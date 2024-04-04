TUSAŞ'ın yeni teknolojisi BAE'nin dikkatini çekti! KAAN ve HÜRJET'te de kullanılıyor... Bir ilk olacak

Türkiye'nin milli hava platformlarına iniş takımları ve alt sistemleri geliştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, ilk yurt dışı sözleşmesini yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Altınay Savunma Teknolojileri ortaklığıyla 2019 yılında kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri, savunma ve havacılık sektöründeki dışa bağımlılığı azaltma ve milli gücü artırmayı misyon edinerek küresel pazarda lider oyuncuların arasında yer alma yolunda stratejik bir adım attı.

KAAN VE HÜRJET'TE DE KULLANILIYOR!

Uçuş kontrol sistemi eyleyicileri, iniş takımları ile kritik test sistemlerini yerli ve milli olarak geliştiren TAAC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile sözleşme imzalayarak önemli bir ihracat hamlesi gerçekleştirdi. TAAC, Türk mühendisliğiyle tasarladığı ve üretimini yaptığı ürünleri yurt dışına ihraç ederek hem milli katkı sağlamayı hem de küresel etkisini artırmayı amaçlıyor.

TAAC Genel Müdürü Enis Ata, yaptığı değerlendirmede, "EDGE Group (ADASI) ile imzaladığımız projenin başlamasıyla TAAC'ın Orta Doğu başta olmak üzere global olarak marka değeri de tescillenmiş olacak. Önümüzdeki dönemde ülkemizin özgün platformları için çözüm merkezi olmaya devam ederken TAAC'ın gelişen kabiliyetleri doğrultusunda ihracat payını da büyüterek global ölçekte konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin iniş takımları geliştirmedeki konumuna dikkati çeken Ata, şunları kaydetti:

"Türkiye, 5. nesil bir savaş uçağını geliştirebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemiz bu çapta bir platform için iniş takımı geliştirme kabiliyetine sahip olan ve bu kabiliyetini global ölçekte müşterilerinin hizmetine sunabilen nadir sayıda ülkeden biri. TAAC olarak, yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz çözümleri küresel pazara sunuyoruz. İlk yurt dışı işbirliğimizi gerçekleştirerek hem ülkemiz hem de sektör için önemli adım atmış olduk. Bu vesileyle iniş takımları geliştirme kabiliyetinde ülkemizi daha ileriye taşıyarak etkimizi artıracağız."

- MİLLİ PLATFORMLAR TAAC İLE YERE SAĞLAM BASIYOR

Üretimden tasarıma, kalifikasyondan analize kadar her alanda paydaşlarının koordinasyonu ve yönlendirilmesi sorumluluk bilinciyle hareket eden TAAC, Türkiye'nin KAAN ve HÜRJET başta olmak üzere özgün hava platformlarına ürün geliştirme süreçlerinden edindiği bilgi ve tecrübeyle yurt dışı faaliyetlerini genişleterek büyümeye devam ediyor.

Altınay'ın uzmanlık alanlarının ve TUSAŞ'ın gücünün bir araya gelmesiyle ürün ve sistem geliştirmede önemli bir konumda bulunan TAAC, yurt dışı işbirlikleriyle sektöre ihracat katkısı sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin iniş takımları geliştirme uzmanlığını da küresel çapta gösterecek.