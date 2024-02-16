KAAN'a talip oldular: Satın almak istiyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, CNN Türk'e konuştu, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAYRAKTAR TB2 UKRAYNA'NIN GAZİSİ OLDU"

Bodnar, 'Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi alanında gitgide derinleşen işbirliği, dronlar, motorlar ve dahası... Bu Karadeniz ortaklığının sözünü ettiğiniz yeni stratejinizde yeri olacak mı?' sorusu üzerine 'Bu işbirliğimizin çok önemli bir boyutu. Aslında bu stratejik ortaklığımızın bir lokomotifi ve savaştan önce stratejik endüstriler olarak adlandırdığımız alanlarda çok yakın bir işbirliğimiz vardı. Bu yüzden farklı Türk araçları için birçok motor tedarik ediyorduk. Türkiye'den çok sayıda Bayraktar TB2 ve diğer ekipmanları satın alıyorduk ve bugün bakarsanız Bayraktar TB2 Ukrayna savaşının gazisi oldu. Ukrayna topraklarının savunucusu olarak Ukrayna toplumunda çok popüler hale geldi' dedi.

"HALUK VE SELÇUK UKRAYNA'NIN DA KAHRAMANLARI"

Bodnar, 'Bayraktar'a şarkılar yazılıyor. Bayraktar isimli radyolar, radyo haberleri, televizyon haberleri ve hatta bazı çocuklara bu isim verildi Bayraktar'dan sonra. Ve inanıyorum ki Haluk ve Selçuk, Ukrayna'nın da kahramanları ama onlar hala çalışmaya devam ediyor. Fabrika inşaatı sürüyor. Bu nedenle yeni ekipmanların tedariğine ve detaylandırılmasına devam etmek için çalışmalarımız da çok önemli. Örneğin, Ukraynalı ekipler, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için motor üzerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ukraynalı ekipler Kaan projesine yönelik çalışıyor ve yarışıyorlar' dedi.

Türkiye ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Bodnar 'Evet ve her zaman dışarıdan gelen kaynaklara bağımlı olmak iyi bir örnek değil ve Ukrayna örneği de kendi endüstrilerine sahip olmanın çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Savunma sanayii çok güçlü bir şekilde gelişmeye ve dış kaynaklara bağımlı olmamak için bunları kullanmaya odaklanmıştır. Biliyorsunuz sayıca çok üstün bir düşmanımız var ve kendimizi savunmak için gerekli üretim seviyesine ulaşana kadar tedariklere ihtiyacımız var. Ancak Türkiye ile işbirliği, hem Ukrayna hem de Türkiye için daha fazla savunma kabiliyeti getiren ve hem de Karadeniz'deki bölgesel işbirliğimizi güçlendiren stratejik gelişmelerden biridir' dedi.

Elçinin 'Fabrika inşaatı ne zaman bitecek?' sorusuna cevabı 'Gizli' oldu. Haluk Bayraktar'ın bu süreyi 1 yıl olarak açıklamasının hatırlatılması üzerine Bodnar, 'Evet ama bitene kadar bütün detayları paylaşmıyoruz. Bu fabrikayı birlikte hazırlayacağımıza inanıyorum. Üretim hattının nasıl oluştuğunu ve hem Ukrayna hem de Türkiye tarafından ülkelerimizin yararına neler kullanıldığını göreceksiniz. Ama şunu da söyleyelim ki bu hikâye devam edecek. Çünkü ülkelerimiz arasındaki yüksek teknolojik gelişimin sadece başlangıcı olduğuna inanıyorum. TEKNOFEST ile de ilgileniyoruz. Ayrıca gençlerimizin yüksek teknoloji ve havacılık hakkında bilgi sahibi olmaları ve yeni endüstrilerin geliştirilmesi için yeni teknoloji merkezlerinin oluşturulmasıyla da ilgileniyoruz. Savaşın korkunç bir tarafı olmasına rağmen, aynı zamanda yenilikleri de çok güçlü bir şekilde tetikliyor ve bu yeniliklerin de doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Halihazırda bazı devlet kurumlarımız, bazı özel girişimlerimiz var ve çabalarımızı birleştirirsek bölgede lider olacağız. Bu hem geleceğin hikâyesi. İnşaat konusunda da öyle. Çünkü eski Sovyet tipi fabrikalar gibi olmayacak. Karşılıklı yarar için çalışacak yeni bir yüksek teknoloji endüstrisi olacak' dedi.

'Ukrayna'nın Kaan'ın motoru üzerinde çalıştığını söylemiştiniz. Biraz daha fazla detay verir misiniz?' sorusuna elçinin cevabı 'Bu yeni bir fikir değil, görüşmeler savaştan önce başlamıştı. Motor tasarımında farklı tecrübeleri olan birkaç şirketimiz var' oldu.

Elçi 'İhaleye girmişlerdi değil mi?' sorusu üzerine ise şunları söyledi;

'Evet bu motor için diğer uluslararası ve yerli üreticilerle rekabet eden Ukraynalı şirketlerden oluşan bir tür konsorsiyum var. Ancak Ukrayna'nın deneyimi ve iyi bir partner etiketi var ve bu uçak için çok ihtiyaç duyulan gerekli özelliklerle donatılmış ekipmanları hızlı bir şekilde üretebiliyoruz. Böyle bir gelişme yaratmak Türk tarafı için de güçlü bir katma değer getirecektir. Çünkü yeni teknolojilere dayalı kendi üretimine sahip olmak sadece güvenlik ve savunmanın güçlendirilmesi için değil, aynı zamanda pazarlarda rekabet edebilmek için de bir ilerlemedir. Kaan'ın F35 ile F22 ile rekabet edebilecek tam potansiyele sahip olabileceğine inanıyorum ve bu da geleceğin hikâyesi. Bu yüzden dediğimiz gibi bunu bir başarı hikâyesi haline getirmeyi başarırsak ve hem doğu hem de Batı'daki üçüncü tarafların etki etmesini önlersek bölgedeki en güçlülerden biri olacağız.'

"TÜRKİYE'DEN KAAN SATIN ALACAĞIZ"

'Sizce gelecekte Ukrayna Kaan satın alır mı?' sorusuna Bodnar'ın cevabı 'Sadece satın almakla kalmayacağız, kullanacağız da. Nerede kullanacağımızı da biliyoruz' oldu.