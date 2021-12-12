AA 12 Aralık 2021 Pazar 16:08 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 16:25

Cimbar, AA muhabirine, havacılık sektöründe 7 yıldır çalıştığını ve kalite ve kontrol alanlarında uzmanlaştığını kaydetti.

Sektörde hep küçük firmalarda çalıştığı için iş gücü, personelin eğitilmesi, çalışma şartları ve müşteriyle iletişim anlamında eksik olan noktaları görebildiğini anlatan Cimbar, sektörde hem kadın hem de genç olmaları sebebiyle güven sorunuyla karşılaştıklarını, insanların sanayide bir kadın görmeye alışık olmadıklarını ifade etti.

Cimbar, bir dönem mal almak istedikleri tedarikçinin dahi kendilerine güvenmediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Biri size güvenince kelebek etkisi gibi herkes size güvenmeye başlıyor. Mesela biz leasing kullandık. Bize kredi veren kuruluştan 3 milyon liralık kredi alabildiğimizde, piyasa bunu duydu. Şirketimize sıfır ve çok hassas bir tezgah aldık. Bu paraya 4 tane tezgah alıp üretim kapasitemizi bir anda 5 kat artırabilirdik. Ancak biz onun yerine en iyi marka tek tezgahla işe başladık. Bu da müşteriye güven sağladı."

Cimbar, yaklaşık 3,5 milyon liralık bir yatırımla sektöre girdiklerini belirterek, bunun 375 bin lirasını Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "İleri Girişimci Destek Programı"ndan aldıkları desteğin oluşturduğunu söyledi.

Şu anki yatırım miktarlarının 8 milyon liraya ulaştığını vurgulayan Cimbar, "Yeni bir tezgah daha sipariş verdik o da şubatta gelecek. 10'a yakın şirkete parça üretiyoruz. Yani üretim kapasitemizi 1 sene içerisinde 4 katına çıkardık. Başlangıçta 2 personelimiz vardı şu anda 4 çalışanımız var. Şubatta ise bu sayı 6'ya yükselecek." diye konuştu.

- "SICAK BİR ÇALIŞMA ORTAMI SUNUYORUZ"

Kadın girişimci olarak çalışma şartlarına da yenilikler getirdiklerini anlatan Cimbar, çok sıcak bir çalışma ortamı yarattıklarını, iş yerlerinde Netflix, YouTube ve Play Station bulunduğunu, herkesin kendi mola saatini ayarlayabildiğini ve böylece insanlara mutlu bir çalışma ortamı sunabildiklerini dile getirdi.

Kadın girişimci olmanın çeşitli avantajlarına da değinen Cimbar, savunma ve havacılıkta parçayı üretmenin yanında onun raporlanması ve müşteriyle hızlı ilişki kurulmasının da önemine işaret etti.

Cimbar, sektördeki firmalarının özellikle kalite ve üretim bölümlerinde çok fazla kadının çalıştığını belirterek, "Çünkü biz bu konuda daha hassas ve dikkatliyiz. Bu sebeple kadınlar hiç korkmasınlar. Şu anda benim yaptığım işi yapan 1000 tane firma bulabilirsiniz ama bir farkındalık ortaya koymanız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "EN KARMAŞIK PARÇALARI ÜRETEBİLİYORUZ"

Şirketlerine aldıkları tezgah sayesinde en karmaşık parçayı bile üretebildiklerine işaret eden Cimbar, şunları kaydetti:

"Bizim ana müşterimiz TUSAŞ. Bunun dışında gizli projeler yürüten Teknokent firmaları var. Müşterilerimize mesela bomba atar, silah parçaları gibi parçalar üretiyoruz. Henüz ihracat yapmıyoruz. Bir Ar-Ge projemiz var. Askerlerin sahada birtakım hareketlerini kolaylaştıracak bir ürün üzerine çalışıyoruz. Bununla ilgili yine KOSGEB'in Ar-Ge programına başvuracağız. Hedefimiz gerçekten kendimize özgü ve ülkemize katma değer katacak, ihraç edebileceğimiz bir ürün üretmek. Ürünümüzü ortaya çıkardıktan sonra bir pazarımız olacak. Bizim de bu sayede bir markamız ve katma değerli bir ürünümüz olacak. Bütün piyasaya açılabileceğiz."