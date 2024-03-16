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Savunma

Kanada ambargo uyguladı, Türkiye kendi üretti! TSK'nın 'keskin gözü' böyle görüntülendi

ASELSAN, TSK'nın Suriye'de terör koridoru oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Kanada'nın elektro-optik sistemlerle ilgili Türkiye'ye ambargo uygulaması üzerine ileri teknoloji elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 geliştirildi. Milli hava platformları için geliştirilen ASELFLIR-500'ün seri üretim aşaması görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleden hudut güvenliğine kadar pek çok alanda havadaki 'keskin gözü' olacak sistem; üretim aşamasından sonra optik performans ve lazer sistemi, titreşim, sıcaklık-soğukluk gibi birçok testi geçerek kullanıma sunuluyor. Keşif, gözetleme ve hedefleme fonksiyonlarını tek başına sağlayan sistem, TSK'ya güç katacak.

DHA16 Mart 2024 Cumartesi 13:25 - Güncelleme:
Kanada ambargo uyguladı, Türkiye kendi üretti! TSK'nın 'keskin gözü' böyle görüntülendi

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ASELSAN, TSK'nın Suriye'de terör koridoru oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Kanada'nın elektro-optik sistemlerle ilgili Türkiye'ye ambargo uygulaması üzerine, yerli elektro-optik sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarına hız verdi. ASELSAN mühendislerinin çalışmasıyla ileri teknoloji elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 geliştirildi. TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda sabit kanatlı ve döner kanatlı tüm hava platformları için geliştirilen sistemin ilk seri üretimi mart ayı başında gerçekleşti.

BİRÇOK TESTTEN GEÇİYOR

İnsansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) helikopterler ve uçaklar dahil, tüm hava platformları için geliştirilen sistemin ASELSAN'nın Akyurt'taki üretim tesislerinde gerçekleşen seri üretimin DHA görüntüledi. TSK'nın terörle mücadeleden hudut güvenliğine kadar pek çok alanda havadaki 'keskin gözü' olacak sistem; üretim aşamasından sonra pek çok teste tabi tutularak kullanıma sunuluyor. ASELSAN'dan alınan bilgiye göre; sistemin kurulumu, yalın üretim hattında başlıyor, ardından ileri teknolojik imkanlarla optik performans ve lazer testleri karanlık odada yapılıyor. Çevre koşullarına ilişkin titreşim testinden geçirilen sistem, yüksek ve düşük hava sıcaklıklarına uygunluk testine tabi tutuluyor. Ardından görüntü kontrolleri ve ölçümleri yapılıyor. Farklı menziller ve farklı bakış açılarında görüntü performansı ve başarı oranı test edilen sistem, bu süreçlerin sonunda hazır hale geliyor.

ÇOKLU HEDEF TAKİBİ YAPABİLİYOR

Keşif, gözetleme ve hedefleme fonksiyonlarını tek başına sağlayan yeni nesil milli hedefleme sistemi ASELFLIR-500, milli hava platformlarında TSK'ya güç katacak. Yüksek irtifalarda çok düşük sıcaklıklarda kullanılabilecek sistem, yüksek çözünürlüklü kameraları sayesinde özellikle 'M' sınıfı İHA'larda yüksek görüntüleme performansı sağlayacak. Tüm platformlara uyarlanabilir olan sistemin dikkat çeken başka bir özelliği ise çoklu hedef takibi yapabilmesi. Dünya üzerinde çok kısıtlı olan optik teknolojilerin kullanıldığı sistem 3 yıl gibi kısa bir sürede geliştirildi. Tasarımsal açıdan dünyada görülmemiş ileri bir sistem olarak öne çıkan ASELFLIR-500 sistemi, aynı anda keşif, gözetleme ve hedefleme yapabiliyor.

İHRACAT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Tüm görüntüleme kanallarında yüksek çözünürlüklü sensörler kullanıldı. Bu şekilde sistemin daha önce görüntüleme kanalı olarak kullanılmayan kanalları da işlevsel hale getirildi. Sistemin stabilizasyon performansı, görüntüleme ve hedef işaretleme performansı benzer yabancı ürünlere karşı üstünlüğü doğrulandı. Uluslararası pazarda lider konumuna ulaşması beklenen sistem için farklı sözleşme çalışmaları sürdürülüyor. Birçok farklı ülke ile ihracat görüşmeleri devam ediyor.

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