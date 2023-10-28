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Savunma

Kardeş ülke resmen duyurdu: Türkiye'den Akıncı ve Aksungur aldılar

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın aldıklarını açıkladı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 19:39 - Güncelleme:
Kardeş ülke resmen duyurdu: Türkiye'den Akıncı ve Aksungur aldılar
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov de Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in eşliğinde teslim alınan Aksungur ve Akıncı'nın konuşlandığı üste incelemelerde bulundu.

Caparov'un üsse yaptığı ziyarete, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

Üsteki askerlere seslenen Caparov, yeni silahlara ve askeri teçhizata tam anlamıyla hakim olan askeri personelin bunları sınır güvenliğini sağlamak için kullanacağına olan güvenini dile getirdi.

Caparov, insansız hava araçlarının satın alınmasını devlet bütçesinden karşıladıklarını belirterek, modern ve yüksek teknolojiye sahip insansız hava araçlarının ülke güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

"Her bir askerde Büyük Manas'ın ruhu yaşamalıdır" diyen Caparov, askeri teçhizatı ve üsteki silahların etkili ve dikkatli kullanılması temennisinde bulundu.

DANK DEVLET ÖDÜLÜ'NÜ TAKDİM EDİLDİ

Caparov, üste, Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a ülkesinin Dank Devlet Ödülü'nü takdim etti.

Kırgızistan, daha önce de Bayraktar TB2 SİHA'lar satın almıştı.

SİHA'ları kullanacak kişilerin Türkiye'de eğitim aldığı bildirilmişti.

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