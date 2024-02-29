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Savunma

Kardeş ülkeden AKINCI TİHA'lı tatbikat!

Azerbaycan ordusu, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla (TİHA) tatbikat gerçekleştirdi.

IHA29 Şubat 2024 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden AKINCI TİHA'lı tatbikat!
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, önceden onaylanan yıllık tatbikat planına göre insansız hava araçlarının (İHA) savaşa hazır duruma getirildiği belirtildi. Tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği aktarıldı. Savaş hazırlığını üst seviyede tutmak ve İHA personelinin kişisel becerilerinin daha da geliştirmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, verilen tüm görevlerin yüksek profesyonellikle yerine getirdiği vurgulandı.

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