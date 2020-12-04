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Savunma

Kardeş ülkeyle askeri ilişkiler derinleşiyor! 'Tabuk' korveti Aksaz'a demir attı

Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ekonomik ve siyasi alandaki işbirliği askeri alanda da devam ediyor. İki donanma arasındaki etkileşimlere düzenli yapılan tatbikatlar, liman ziyaretleri, karşılıklı eğitim programları ve denizcilik üretim sektöründeki işbirliği sürüyor.

IHA04 Aralık 2020 Cuma 12:03 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 12:09
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Romanya tersanelerinde inşa edilen ve 17 Kasım'da denize indirilen Pakistan donanmasına ait  PNS Tabuk korveti NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na demir attı.

PNS Tabuk korvetinin çok amaçlı ve yüksek derecede adapte olabilen bir platform ve son model elektronik silahlarla, anti-gemi ve anti-hava silahlarıyla/sensörleriyle donatılmış, modern kendini savunma ve bitirici savunma sistemleriyle takviye edildiği açıklandı. Çok yönlü görev alabilen bir helikopterle ve UAV’yle eş zamanlı olarak donatılan PNS TABUK ile çok çeşitli deniz operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Aksaz Deniz Üssü’ndeki kalışı sırasında, PNS Tabuk’un Komutanı ve Pakistan Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Aksaz Deniz Üssü komutanını ziyaret etti.

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