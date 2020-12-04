IHA 04 Aralık 2020 Cuma 12:03 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 12:09

Romanya tersanelerinde inşa edilen ve 17 Kasım'da denize indirilen Pakistan donanmasına ait PNS Tabuk korveti NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na demir attı.

PNS Tabuk korvetinin çok amaçlı ve yüksek derecede adapte olabilen bir platform ve son model elektronik silahlarla, anti-gemi ve anti-hava silahlarıyla/sensörleriyle donatılmış, modern kendini savunma ve bitirici savunma sistemleriyle takviye edildiği açıklandı. Çok yönlü görev alabilen bir helikopterle ve UAV’yle eş zamanlı olarak donatılan PNS TABUK ile çok çeşitli deniz operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Aksaz Deniz Üssü’ndeki kalışı sırasında, PNS Tabuk’un Komutanı ve Pakistan Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Aksaz Deniz Üssü komutanını ziyaret etti.