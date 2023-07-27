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Savunma

Kargo İHA Türkiye'deki ilk yükünü güvenlik güçleri için taşıyacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve 25 kilogram taşıma kapasitesine sahip ZCOM insansız hava aracı (İHA), ülkedeki ilk görevine gün sayıyor.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
Kargo İHA Türkiye'deki ilk yükünü güvenlik güçleri için taşıyacak
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İHA'lar üreten teknoloji şirketi Zyrone Dynamics, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarında (IDEF 2023) farklı görevler için geliştirilen araçlarını yurt içi ve dışından katılımcılara tanıttı.

Zyrone Dynamics kurucu ortağı Murat Kanber, AA muhabirine, ZCOM'un maksimum 25 kilograma kadar faydalı yükleri 15 kilometrelik görev yarı çapı içerisinde götürüp, yükünü boşalttıktan sonra geri dönebilen bir ürün olduğunu söyledi.

Dünyadaki benzer çok rotorlu araçların bu yükle 1,5 kilometreden fazla görev yarı çapına sahip olamadığını vurgulayan Kanber, bunun yanında ZCOM'un rakiplerinden 2,8 kat kadar küçük, 2,5 kat daha hafif olduğuna dikkati çekti. Kanber, "Bunun harekat noktasındaki karşılığı 25-30 kilogram kargo taşıyabilecek sistem sadece askerin sırtında taşınabilecek bir boyutta olacağı anlamına gelmekte. Hava aracı sahip olduğu çok kullanımlı ara yüzleri sayesinde hem kargo taşımaya evrilebiliyor hem de gözetleme faaliyetinde değerlendirilebiliyor." dedi.

- ÇOK AMAÇLI İHA

Hava araçlarındaki faydalı yüklerin 10 saniyede değiştirilebildiğini anlatan Kanber, IDEF'te ZCOM'u bir kargo kutusuyla sergilediklerini belirtti. Kanber, şöyle konuştu:

"Bu kutunun türü değişmekle birlikte altında duran kargo kutusu, yere indikten sonra dağıtılmak üzere oluşturulmuş bir senaryoya göre şekillendirildi. Gerekirse faydalı yük iniş noktasına hava aracı inmeden de bırakılabiliyor. Esnek su tankları entegre edilebiliyor, hava aracı ilgili yerde acil su ihtiyacını karşılayabilecek şekilde modifiye edilebiliyor. Aynı hava aracı çeşitli ekipmanlar takılarak farklı kimyasal temizleme, arındırma faaliyetlerinde kullanılabilecek bir altyapıyı da bünyesinde barındırıyor. Çok amaçlı bir platform geliştirdik. Dünyadaki rakiplerimizden kapladığımız boyut, uçuş hızı ve menzil kapasitemizle ayrı bir noktada yer alıyoruz. Hava aracımızın yakın zamanda öncelikle güvenlik güçlerimizde faaliyete başlamasının heyecanını yaşıyoruz."

- HİNDİSTAN TAMAM, MALEZYA SIRADA

Zyrone Dynamics'in uluslararası bir firma olduğunu ve müşterilerinin ağırlıklı bir kısmının yurt dışından olduğuna dikkati çeken Kanber, ZCOM'un ilk müşterisinin de Hindistan'dan olduğunu bildirdi. Kanber, aracın farklı bir versiyonunun eylül ayı itibarıyla Hindistan'da sivil amaçlı kargo taşımaya başlayacağını kaydetti.

Malezya Havayolları ile bir görüşmeleri bulunduğunu anlatan Kanber, benzer yükte kargoların orta menzile taşınmasıyla ilgili olarak bu ürünün kullanılmasının amaçlandığını ifade etti.

  • Kargo İHA
  • ZCOM insansız hava aracı
  • güvenlik güçleri

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