Katar'ın yeni hava savunma korveti deniz denemelerine başladı

star.com.tr 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:33

İtalyan gemi yapım şirketi Fincantieri tarafından Katar Emiri Deniz Kuvvetleri (QENF) filosu yenileme ve güçlendirme programında yeni bir önemli dönüm noktası olarak değerlendirilen, Al Zubarah sınıfı korvetlerin deniz denemelerine başlandı.

Yaklaşık 3 bin 250 ton tam yük deplasmanına, 107 metre uzunluğa ve 14.7 metre genişliğe sahip yeni Al Zubarah sınıfı korvetler CODAD ile yapılandırılmış bir tahrik sistemine sahiptir.

Korvetin 98 kişilik mürettebat kapasitesi olduğu ve 14 ek yerleştirme olanağı sağladığı bildirilirken, yeni platformun hava savunma harbi ve su üstü savunma harbi için eksiksiz bir silah yelpazesi ile sofistike ve sağlam bir savaş sistemi sunuyor. Korvetin denizaltı savunma harbi yeteneklerinin sınırlı olması ile birlikte, gemi hafif torpidolar içeren bir denizaltı savunma harbi paketi ile donatılabilen bir NH90 NFH deniz helikopterini barındırabileceği ve çalıştırabileceği aktarıldı.

2017’de açıklanan ve 5 milyar euro değerindeki sözleşme, göre dört hava savunma korvetine ek olarak iki adet OPV / FACM tipi gemi, bir adet hava savunma LPD’sinin yapımını da içeriyor.

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