İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    305.037
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Kendi kendini yok eden mayınlara yeniden izin çıktı
Savunma

Kendi kendini yok eden mayınlara yeniden izin çıktı

ABD, ordunun Kore Yarımadası dışında kara mayınlarını kullanmasını yasaklayan bir Obama dönemi politikasını kaldırarak Irak, Afganistan ve Suriye gibi çatışma bölgelerine kendi kendini imha eden mayınlar yerleştirmesine izin verdi.

TM Dijital Haber Merkezi01.02.2020  11:51 - Güncelleme: 01.02.2020  11:51

Beyaz Saray cuma günü yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Obama yönetimi tarafından Amerikan güçlerine uygulanan kısıtlamaların, düşmanlarımıza karşı bir çatışma sırasında onları ciddi bir dezavantaj sağlayacağını belirledi. Başkan bu riski kabul etmek istemiyor." denildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasından saatler sonra yayınlanan bir başka açıklamada Savunma Bakanlığı, “Anti-personel kara mayınları (APL) dahil olmak üzere, ABD ordusunun özellikle büyük ve potansiyel bir tehditle karşı karşıya kaldığında vazgeçemeyeceği hayati bir araç olmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Kendi kendini imha / kendi kendini devre dışı bırakma gibi fonksiyonu olmayan mayınların kullanımının yasaklamaya devam ettiğini belirten Savunma Bakanlığı, "Kullanılacak kara mayınlarında kendi kendini yok etme veya kendi kendini imha etmeleri, belirli bir süre içinde kendi kendini devre dışı bırakmalarına izin veren teknolojik olarak gelişmiş korumalar mevcuttur.” açıklamasında bulundu.

Bu politika uyarınca, komutanlar büyük bir savaş durumunda kara mayınlarının kullanılmasına izin verirse, bu kara mayınları bir çatışma sona erdikten sonra sivillere tehdit olmadan kendi kendisini imha edecek.

2014 yılında Obama yönetimi, anti-personel kara mayını stokunu ortadan kaldırma niyetini açıkladı ve Kore yarımadası dışında kara mayınlarının kullanımına karşı bir politika uyguladı.

ABD Rusya ve Çin, 164 ülkenin imzaladığı anti-personel mayınların kullanımını, stoklanmasını, üretimini, transferini yasaklayan ve imha edilmelerini isteyen 1997 BM anlaşması Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamıyor.

Bedensel engelli oğlu için evinin balkonuna demirciye asansör yaptırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız
Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu
Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar
ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar

ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.