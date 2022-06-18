KF-21 uçuşa hazır! F-35 ve F-22 ligine çıkacak

Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı'nın resmi yayını olan Kookbang Ilbo tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, KF-21'in altı uçuş prototipi ve iki kurtarma prototipi şu anda yer testlerinde kullanılıyor.

Rapor ayrıca altı uçabilir prototipin yer testlerinin %50'sini tamamladığını ve bunlardan birinin uçuş öncesi testlerin %95'ini geçtiğini ortaya koydu.

Yüksek hızlı koşular da dahil olmak üzere, kalan testlerin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanması ve ilk uçuşun Temmuz 2022'de yapılması bekleniyor.

Altı prototip, 2026'da seri üretim başlamadan önce 2.000'den fazla test uçuşu gerçekleştirecek. Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI), 2032 yılına kadar 120 KF-21 üretmeyi hedefliyor.

2026'da seri üretime başlamadan önce, altı prototip 2.000'den fazla test uçuşu gerçekleştirecek. Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI), 2032 yılına kadar 120 KF-21 üretmeyi hedefliyor.

Yayın kuruluşunda yer alan görüntülere göre, 004 olarak adlandırılan prototiplerden en az biri, daha önce hiç görülmemiş iki kişilik bir model. Uçak, genel olarak, gizlilik yeteneklerine sahip 4.5 nesil bir savaş uçağı olarak tasarlandı.

Program ayrıca çeşitli engellerle karşılaştı. Güney Kore ile Endonezya arasında ödemeler konusu da dahil, bir dizi siyasi kriz yaşandı. Ancak, Kasım 2021'de Endonezya nihayet Güney Kore'ye gerekli miktarı ödemeyi ve programı tekrar rayına oturtmayı kabul etti.

KAI-21, F-35 VE F-22 LİGİNE ÇIKARACAK TEKNOLOJİLER

Hazırlanan teknolojilerin entegre edildiği KF-21 Block 1 Boramae, savaş ve hayatta kalma yeteneklerinde kademeli olarak gelişecek. Block 2, gizli yeteneklerini geliştiren dahili bir silah bölmesine sahip daha sofistike bir uçak olacak.

Blok 3 uçağının, onu F-35 veya F-22 ligine yerleştirecek kadar gelişmiş olduğu söyleniyor.

Diğer şeylerin yanı sıra, gelecekte lazer silahları ve yapay zeka ile donatılacak. Ayrıca jet, gizli Stingray gibi insansız uçaklarla muharebe operasyonları yürütebilir.