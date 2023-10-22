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Savunma

Kızılelma ve ATAK'a işaret ettiler: En iyi seçenek Türkiye'den almak

Silah alışverişinde en iyi seçeneğin Türkiye olduğunu ifade eden Nijerya basını, Kızılelma ve ATAK'a işaret ederek Nijerya hükümetinin ATAK helikopteri konusunda anlaşmaya varmasının beklendiğini yazdı.

Star Gazetesi22 Ekim 2023 Pazar 11:34 - Güncelleme:
Kızılelma ve ATAK'a işaret ettiler: En iyi seçenek Türkiye'den almak
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Nijerya'nın savunma sanayinde yürüttüğü görüşmelere ilişkin çarpıcı bir analiz yazısı yayımlayan ülke basını, Kızılelma ve ATAK'a işaret etti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun orduyu güçlendirme çabalarının memnuniyet verici olduğu belirtilen yazıda Nijerya Devlet Bakanı Bello Matawalle'nin saldırı helikopterlerinin tedariki amacıyla Türkiye'de bulunduğu kaydedildi.

KIZILELMA VE ATAK'A İŞARET ETTİLER: EN İYİ SEÇENEK TÜRKİYE'DEN ALMAK

Birkaç kişiyi zenginleştirmek adına imzalanan silah anlaşmalarının tersine, eski uygulamalara son verilmek istendiğinin vurgulandığı yazıda, "Askeri alanda iyi olan uzmanlara bakıldığında size askeri donanımlarınız için iki ülkeden alışveriş yapmanız gerektiğini söyleyecektir: Türkiye ve Brezilya... Bu iki ülke size ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ın aksine aynı değeri daha düşük bir maliyetle sunuyor" denildi.

Bakan Matawalle'nin Türkiye ziyaretine atıfta bulunan Nijerya basını, "Türk savunma sanayiinin son zamanlarda üretmeye başladığı üst düzey ürünlerden sadece biri olan ATAK helikopterinin teslim almamız bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma alanındaki bilgisine ve tecrübesine övgüde bulunuldu. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı hakkında detaylara yer verildi.

Geçmiş yönetimler tarafından yıllarca ihmal edilen Nijerya Savunma Sanayii Kurumu'nun (DICON) işlevselliğe kavuşturulması gerektiğinden bahsedildi.

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