İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Kolombiya sinyali verdi: Türkiye'den satın alabiliriz
Savunma

Kolombiya sinyali verdi: Türkiye'den satın alabiliriz

3. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Granados, ülkesinin silah satın almak için hangi yolları tercih edeceği sorusuna, 'Türkiye gibi silah ve güvenlik teknolojileri sağlayan pek çok ülke var.' cevabını verdi.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
Kolombiya sinyali verdi: Türkiye'den satın alabiliriz
ABONE OL

Kolombiya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Francisco Jose Coy Granados, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını hatırlatan Granados, "Orta Doğu ve Gazze'deki siyasi durum bizim için artık kabul edilemez." dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldığına dikkati çeken Granados, Orta Doğu'daki durumun, İsrail'den silah alımını da "kabul edilemez" hale getirdiğini belirtti. Granados, "Başkan Gustavo Petro, Filistin'e yardım etme konusunda bizzat kararlı." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Granados, İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen 115 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya atıfta bulunarak, "Yaşananlar gerçekten kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN SİLAH SATIN ALABİLİRİZ" SİNYALİ

Kolombiya'nın silah satın almak için hangi yolları tercih edeceği sorusuna Granados, "Savunma Bakanımızın bir alternatif bulacağına eminim. Türkiye gibi silah ve güvenlik teknolojileri sağlayan pek çok ülke var." yanıtını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.