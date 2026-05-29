Savunma

Kritik pazarlıklar sonuç verdi: 22 adet F-16 savaş uçağı yola çıktı

Ülkeler dünyada meydana gelen tehlikelerden sonra savaş uçağı envanterlerini yenilemek için mesai harcamaya başladı. Son olarak F-16 savaş uçağı için son dakika gelişmesi yaşanırken, Güney Amerika ülkesi 22 adet F-16 savaş uçağına talip oldu. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2026 Cuma 17:34 - Güncelleme:
Güney Amerika'da dengeleri değiştirecek hamle kapıda. Peru, hava kuvvetlerini modernize etmek için ABD yapımı F-16 Fighting Falcon platformuna yöneldi. Son dönemde ortaya çıkan iddialara göre Lima yönetimi, toplamda 22 adet yeni nesil F-16 savaş uçağı için düğmeye basabilir.

22 ADET F-16 SAVAŞ UÇAĞI İÇİN ANLAŞMA TAMAMLANDI

Bölgedeki eskiyen savaş uçağı filosunu yenilemeyi hedefleyen Peru'nun, özellikle Mirage 2000 ve MiG-29'ların yerini alacak güçlü bir çözüm aradığı belirtiliyor. ABD'nin Peru'ya yönelik F-16 Block 70 satışına daha önce onay verdiği ve milyarlarca dolarlık paketin gündemde olduğu ifade edilmişti.

Savunma kulislerinde konuşulanlara göre Peru'nun tercihini Lockheed Martin üretimi F-16 Block 70'den yana kullanması halinde ülke, Latin Amerika'daki en modern hava filolarından birine sahip olabilir. Süreçte İsveç üretimi Gripen ve Fransız Rafale savaş uçaklarının da yarışta olduğu ancak F-16'nın operasyonel maliyet, lojistik ağ ve mühimmat uyumluluğu nedeniyle öne çıktığı aktarılıyor.

Peru'nun olası F-16 savaş uçağı hamlesi yalnızca bölgesel güvenlik dengelerini değil, Güney Amerika'daki savunma rekabetini de yeniden şekillendirebilir. İlk teslimatların ise birkaç yıl içinde başlaması bekleniyor.

