Star.com.tr 4 Ocak 2022 Salı 14:11 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 15:00

F-16 savaş uçaklarını emekli edecek Norveç ülkenin en önemli hava üslerinden Bodo Hava Üssü için kritik bir karar aldı. Norveç basınının aktardığı bilgiye göre, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 80 km içinde yer alan Bodo Hava Üssü, Kuzey hava sahasını Kola Yarımadası'ndan uçan Rus askeri uçuşlarına karşı, stratejik olarak kısa bir uçuş mesafesinde yer alıyor.

Bodo Hava Üssü'nün kapatılması, yalnızca NATO'nun Hızlı Tepki Uyarısı' (QRA) kapsamında önemli bir üssün sonu değil, aynı zamanda Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin ana savaş uçağı olarak görev yapan 40 yıllık F-16'ların da sonunu işaret ediyor.

F-16'LAR YERİNE F-35'LER GELECEK

Norveç, eskiyen F-16 savaş uçağı filosunu, 52 beşinci nesil F-35 Lightning II ile yenileyecek. F-35'lerin 24'ü Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi ve 2025 yılına kadar hepsinin hizmette olması bekleniyor.

F-35'ler güney Norveç'teki Orland Hava Üssü'nde bulunuyor, ancak birkaçı kuzeydeki Harstad kasabası yakınlarındaki Evenes Hava Üssü'nde, NATO'nun yeni QRA'sı bünyesinde hizmet verecek.

F-16 MÜZEDE SERGİLENECEK

6 Ocak'ta Bodo'dan gelen son iki F-16, son kez uçuşunu gerçekleştirecek. F-35 savaş uçakları ise, Evenes'ten NATO için aktif bir QRA görevine katılacak. İki F-16'dan biri, şehrin Havacılık Müzesi'nde sergilenecek.