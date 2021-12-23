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Savunma

Kriz derinleşiyor! F-16 Viper'dan sonra MQ-9B SkyGuardian alacaklar

Tayvan'a F-16 satışıyla Çin'i kızdıran ABD'nin, adaya MQ-9B SkyGuardian dronları da satacağı belirtiliyor. ABD ile Tayvan arasındaki F-16V (Viper) savaş uçağı tedarikini de içeren sözleşmeler dizisine, yakında MQ-9B SkyGuardian dronlarının da ekleneceği bildirildi.

star.com.tr23 Aralık 2021 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:47
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Çin'le 'benim toprağım' dediği Tayvan arasındaki gerilimler, ABD'nin adayı silahlandırmasıyla tırmanıyor.

Kendisini 'bağımsız bir devlet' olarak gören Tayvan, adayı ayrılıkçı bir eyaleti olarak gören Pekin'in askeri ve ekonomik baskıyla karşı karşıya. Çin, 'birleşmeyi' sağlamak için, güç kullanmaktan çekinmeyeceğini defalarca açıkladı.

Ekim ayında, Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, adanın Çin ile arasındaki gerilimi, 'son 40 yılın en kötüsü' olarak nitelendirdi. Kuo-cheng ayrıca, iki ülke arasında kazara bir çatışma çıkabileceği riskine karşı uyarıda bulundu.

Chiu'nun açıklaması, Çin'in art arda dört gün boyunca Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) "rekor sayıda" askeri uçak göndermesinin ardından gelmişti.

F-16 VIPER'DAN SONRA MQ-9B SKYGUARDIAN HAMLESİ

ABD hükümeti, 2020'de Tayvan'a 5,1 milyar dolarlık silah satışını açıklamıştı.

2021'de Biden yönetimi Tayvan'a ilk silah satışını onayladı. 750 milyon dolar değerindeki bu anlaşma kapsamında, Tayvan'a 40 yeni M109 motorlu obüs ve mermileri daha hassas GPS güdümlü mühimmatlara dönüştürmek için yaklaşık 1.700 kit satıldı.

Anlaşma, yalnızca silah platformlarını ve hassas güdüm kitlerini değil, aynı zamanda obüsleri uygulanabilir sistemler haline getirmek için gerekli olacak lojistik destek ve idame ekipmanını da içeriyor.

Bu yeni paket, Trump yönetiminin son yılında Tayvan'a yapılan bir dizi yüksek tutarlı satıştan sonra geldi. Bunlar arasında 66 yeni F-16 Block 70 uçağı vardı.

Tayvan Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ABD yapımı MQ-9B Sky Guardian dronları için, bir teklif ve kabul mektubunun sunulacağını duyurdu.

Söz konusu alımların Çin'i durdurup durduramayacağı tartışma konusu olsa da, Pekin'le gerilimi had safhaya çıkardı.

star.com.tr

  • F-16
  • F-16 Viper
  • MQ-9B SkyGuardian
  • drone

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