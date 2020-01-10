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Savunma

Küresel savunma harcamaları 2019'da 1,8 trilyon doları aştı

Savunma sanayii alanında uluslararası yayın yapan Jane's'in, savunma harcamalarındaki değişiklikler hakkında yayımladığı yıllık rapora göre, küresel savunma harcamaları 2019'da 1.8 trilyon doları aştı.

TM Dijital Haber Merkezi10.01.2020  14:23 - Güncelleme: 10.01.2020  14:23

Küresel savunma harcamaları, Avrupa pazarlarındaki güçlü büyümenin desteklediği 2019 yılında 1,8 trilyon doları aştı. Rapora göre, 2018 yılında yaşanan yüzde 6'lık artış 2019 yılında yüzde 1'e düştü.

Çoğu bölgede büyüme yavaşlasa da, Avrupa yüzde 5,2'lik olağanüstü bir büyüme yaşadı ve gelişmekte olan çoğu pazardan daha iyi performans gösterdi.

Rapora göre, 2019 yılında dünyadaki en hızlı büyüyen on savunma bütçesinden altısı Avrupa'da yer alıyor.

Jane'in savunma ve güvenlik analisti Fenella McGerty, "Küresel savunma harcamalarındaki büyüme bu yıl önemli ölçüde yavaşlasa da, küresel harcama büyümesinin önümüzdeki on yıl içinde yılda yüzde 1.5 - 2.0 arasında olacağı yönünde." dedi.

Yadımlanan raporda 2019'da en çok savunma harcaması yapan ilk on ülke ise şu şekilde:

726 milyar dolarlık harcama ile ABD, en büyük savunma bütçesine sahip ilk on ülke listesinde ilk sırada yer alıyor. Ardından Çin 217 milyar dolar ile ikinci sırada, Suudi Arabistan 57 milyar dolar ile üçüncü. Daha sonra Hindistan 57 milyar dolar, İngiltere 56 milyar dolar, Fransa 53 milyar dolar, Almanya 48 milyar dolar, Rusya 48 milyar dolar, Japonya 45 milyar dolar ve Güney Kore 41 milyar dolarlık harcama ile onuncu sırada yer aldı.

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