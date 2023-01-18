Kuveyt ile milyarlık anlaşma! Bayraktar TB2, ABD'li ve Çinli rakiplerini geride bıraktı

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. İmzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu. Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı.

AMERİKALI, AVRUPALI VE ÇİNLİ FİRMALARI GERİDE BIRAKTI



Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda önemli bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

1,18 MİLYAR DOLARLIK REKOR İHRACAT



Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olarak dikkat çeken Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.