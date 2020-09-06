06 Eylül 2020 Pazar 14:10 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 15:12

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarımızın günümüzün modern muharebe koşullarına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmalarımız sürüyor.

Roketsan'ın Balistik Koruma Merkezinde Leopard 2A4 tankları için geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonu başarıyla tamamlandı. Öncelikle 40 tankın zırhlandırması bulundukları bölgede yapılarak tankların beka yetenekleri en üst seviyeye çıkarılacak."

LEOPARD 2A4 TANKLARININ ÖZELLİKLERİ

-Namlusu ile birlikte toplam uzunluğu 9,97 metredir.

-Genişliği 3,75 metredir.

-Yüksekliği 2,76 metredir.

-V12 MTU MB873 K-501 Dizel bir motordan güç almakta olup 1479 beygirlik bir güce sahip bulunmaktadır.

-Ağır tanklardan bir tanesi olup ortalama ağırlığı 60 tondur.

-Azami hızı saatte 72 kilometredir.

Leopard 2 tankların özellikleri nelerdir?

-Toplam yapabileceği azami menzil kullanım, kullanıldığı yer ve bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama olarak 450-460 kilometredir.

-Zırhı kompozit bir zırh olup 3.nesil zırhlardandır.

-Toplam mürettebat sayısı 4 kişidir.