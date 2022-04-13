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Savunma

Mavi Vatan'da tarihi an! Hedefi 12'den vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatının hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:43
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.

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