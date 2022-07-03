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  • Mavi Vatan'ın çelik kılıcı! SSB Başkanı Demir duyurdu: Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun
Savunma

Mavi Vatan'ın çelik kılıcı! SSB Başkanı Demir duyurdu: Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın 'Mavi Vatan'ın çelik kılıcı satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca' sözleriyle paylaştığı Atmaca füzesinin karadan test edildiğini belirterek, 'Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun.' ifadesini kullandı.

AA3 Temmuz 2022 Pazar 00:13 - Güncelleme:
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Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

Roketsan'ın "Mavi Vatan'ın çelik kılıcı satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca, ilk defa mobil kara aracından koordinata güdüm yeteneği başarıyla test edildi." paylaşımını hesabına taşıyan Demir, "SOM-Atmaca-Çakır seyir füzelerimiz yola devam ederken, karadan denize uçmaya karar verdi Atmaca... Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI!

Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.

Karadeniz'de bugün gerçekleştirilen test atışının başarıyla icra edildiğinin bildirildiği paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi.

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