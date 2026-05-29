Mavi Vatan'ın sessiz muhafızı göreve hazır: Dostu da düşmanı da anında tespit ediyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MALAMAN, harp ve eğitim olmak üzere iki farklı tipte üretildi. Yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki sistemin 400 kilogramını duyarsız su altı patlayıcısı oluşturuyor.

Akıllı dip mayını gemi, denizaltı, uçak ve insansız platformlar aracılığıyla denize bırakılabiliyor. Akustik, manyetik ve basınç sensörleri sayesinde uzak mesafe ve derinliklerde hedef tespiti yapabiliyor.

MALAMAN'DAN ANINDA KARAR

MALAMAN, su altında oluşan ses, manyetik alan ve basınç değişimlerini gerçek zamanlı analiz ederek tehdit unsurlarını belirliyor.

Sistem fırkateyn, tanker, hücumbot ve denizaltı gibi hedefleri ayırt ederek verileri anlık şekilde yönetim merkezine iletiyor. Ateşleme sistemi ise farklı parametrelere göre ayarlanabiliyor ve hedef doğrulandıktan sonra patlayıcıyı devreye sokuyor.

MALAMAN TESPİT EDİLEMİYOR

Özel gövde yapısıyla geliştirilen MALAMAN'ın mayın tarama sonarları tarafından tespit edilmesi oldukça güç hale getirildi.

Akustik izini azaltmak ve görsel gizliliği artırmak amacıyla geliştirilen özel kompozit kılıflar sayesinde sistemin deniz tabanına uyumu artırıldı. Böylece yandan taramalı sonarlar ve otonom su altı araçları tarafından fark edilme ihtimali en düşük seviyeye indirildi.

GÜVENLİK İÇİN ÇOKLU KİLİT SİSTEMİ

Kontrolsüz patlama riskine karşı MALAMAN üzerinde çoklu güvenlik ve kilit mekanizmaları bulunuyor. Sistem, aşırı ısınma ve mermi çarpmalarına karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

