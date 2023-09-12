MİLGEM'lere yeni kabiliyet

Türkiye'nin ulusal savaş gemisi programı MİLGEM için üretilecek fırkateynler, STM, Roketsan ve Aselsan'ın ürettiği yeni sistemlerle gücüne güç katacak. Denizden havaya atım yapabilen sistemler, Türkiye'nin açık denizlerdeki hava savunmasına daha fazla yetkinlik kazandıracak.

Mavi Vatan savunmasında etkin rol olacak MİLGEM Projesi kapsamında üretilecek fırkateynler yeni yeteneklerle donatılıyor. İ sınıfı fırkateynler, denizden havaya atım yapılabilen sistemlerle güçlendirilecek.

36 AYDA İNŞA EDİLECEK

STM ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen TCG İstanbul'un ardından üç milli fırkateyn daha 36 ayda sivil tersanede inşa edilecek. Türkiye'nin milli savaş gemi programı, MİLGEM Projesi'nin 5, 6, 7 ve 8. fırkateynleri daha kapsamlı radar sistemlerine sahip olacak.

HEDEFİN HIZINI İLETİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, ROKETSAN'ın geliştirdiği Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), atış kontrol sistemi HİSAR-D RF de yer alacak. Kara tipi atış kontrol sistemine göre farklar bulunduran HİSAR-D RF, hedef ve füzenin konum ve hızına göre gerekli düzeltmeleri füzelere iletiyor. ASELSAN'ın Gökdeniz'i de MİLGEM'ler için fark yaratacak. Fabrika kabul testlerinin tamamlanmasının ardından TCG-İstanbul'a entegre edilen Gökdeniz, üzerinde konuşlu olduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Gökdeniz, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor.