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Savunma

Milli İHA AKSUNGUR için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Rekor olarak kayıtlara geçti

Yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Milli İHA AKSUNGUR, Türkiye'yi tercih edilen ülkeler konumuna yükseltti. Türkiye'nin gözde teknolojileri arasında yer alan Milli İHA AKSUNGUR, dün milli motor TEI-PD170 ile 41 saat uçuş yaparak rekor kırdı. Bu aynı zamanda milli motorun rekoru olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 3 ülkeye satılan AKSUNGUR'un ihracatı için birçok ülke ile ciddi müzakereler yürütülüyor.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
Milli İHA AKSUNGUR için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Rekor olarak kayıtlara geçti
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Türk savunma sanayisi ürünü yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) AKSUNGUR, yurt içinde ve dışında yeni görevlere hazırlanıyor.

MİLLİ İHA AKSUNGUR İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR, SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

İlk saha görevine 2021'in ikinci çeyreğinde başlayan AKSUNGUR, Ekim 2021'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

AKSUNGUR, geçen sürede yurt içinde ve dışında farklı kullanıcıların hizmetine sunuldu, çeşitli faydalı yüklerle yeni yeteneklerle donatıldı.

AKSUNGUR'un Türk Silahlı Kuvvetlerindeki sayısı artarken ihracat faaliyetleri de hız kazandı. Milli İHA'nın satışı gerçekleştirilen ülke sayısı 3'e çıktı. AKSUNGUR için birkaç ülkeyle de ciddi müzakereler yürütülüyor.

Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA'nın toplam uçuş saati ise 20 bini aştı.

YERLİ MOTORLARLA REKORLAR KIRIYOR

AKSUNGUR'a TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru'nun entegrasyonunda son aşamaya gelindi. AKSUNGUR, yerli motorla yaptığı performans testlerinde 41 saat uçuş süresine ulaştı. Bu aynı zamanda TEI-PD170 motorunun uçuş rekoru olarak kayıtlara geçti.

Testlerin tamamlanmasının ardından AKSUNGUR, bu yıl ilk kez yerli motorla envantere girecek.

AKSUNGUR, sahip olduğu özelliklerle tüm hava koşullarında keşif ve taarruz görevlerinde önemli rol alacak ve çeşitli mühimmat lojistiğine katkı sağlayacak.

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