Şirketin Kurumsal İletişim Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, TEI'nin, kuruluşunun ardından geçen 38 senede havacılık motorlarında üretimden montaj ve teste, bakımdan revizyona ve tasarımdan ürün geliştirmeye, dünyanın en önemli havacılık şirketlerinden biri konumunda olduğu bildirildi.

TEI'nin her yıl olduğu gibi bu yılki kuruluş haftasında da hayata gözlerini açan bebeklerin ailelerine hediyeler verdiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesine yapılan bağışla hazırlanan sevgi bohçalarının Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan annelere verildiği ifade edildi.

TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde düzenlenen "Güce İmza Atıyoruz" etkinliğinde de TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile çalışanların, şirketin 38'inci yılı anısına hazırlanan kartonu imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akşit, "Şirketimiz, devletimizin vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edecek, milli motorlarımızı birer birer göklerle buluşturacağız inşallah." ifadesini kullandı.