Milli Muharip Uçak, Altay, HİSAR... Müthiş projeler için heyecanlandıran gelişme

Sabah 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:35 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:35

Türkiye, savunma sanayisi alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olma hedefine hızla yaklaşıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek projelerin, savunma sanayide dışa bağımlılığın tamamen ortadan kaldırılması amaçlanırken; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin gücüne de güç katacak. Bu süreçteki kritik ve müthiş projelerden Milli Savaş Uçağı, Altay Tankı ve HİSAR projesi ile ilgili de süreç netleşti.

Yunanistan'ın son dönemde yoğun bir şekilde silahlanması, bölgesel risk ve tehditler, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanına yönelik kaynak aktarımına yansıdı. TBMM Başkanlığına sunulan, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde savunma sanayine önemli bir pay ayrıldı.

Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, 2021 yılına göre yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liraya yükseltildi. Savunma bütçesinin artırılması 2023'e kadar savunma sanayi alanında tam bağımsızlığı sağlamak ve 2023 milli ve yerli teknolojik hedefler açısında da önem taşıyor.

3 MÜTHİŞ PROJE İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Sabah'ın haberine göre, Bu kapsamda gerçekleştirilecek projelerin, savunma sanayide dışa bağımlılığın tamamen ortadan kaldırılması amaçlanırken; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin gücüne de güç katacak. Önümüzdeki iki yıllık sürede Milli Muharip Uçak (MMU) hangardan çıkarılacak. Yerli muharebe tankı Altay seri üretime geçecek. Yerli hava savunma sistemi HİSAR projesi ile birlikte hava savunma şemsiyesi tamamlanacak.

Yerli taarruz helikopteri ATAK'ın geliştirilmiş modeli ATAK 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek. TCG Anadolu Gemisi envantere katılacak. Gemide SİHA filosu oluşturulacak. Kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan mühimmatlarda tam yerlilik sağlanacak. İHA ve SİHA'ların çeşitliliği ve sayısı artırılacak. Genel Maksat Helikopteri Gökbey yerli motorla havalanacak, Hürkuş vurucu güç olacak.

Yerli taarruz helikopteri ATAK'ın geliştirilmiş modeli ATAK 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek. TCG Anadolu Gemisi envantere katılacak. Gemide SİHA filosu oluşturulacak. Kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan mühimmatlarda tam yerlilik sağlanacak. İHA ve SİHA'ların çeşitliliği ve sayısı artırılacak. Genel Maksat Helikopteri Gökbey yerli motorla havalanacak, Hürkuş vurucu güç olacak.

MMU 18 MART'TA HANGARDAN ÇIKACAK

ABD'nin girişimleriyle F-35 savaş uçağı ortaklığından çıkartılan Türkiye, bir taraftan beşinci nesil savaş uçaklarını yakından takip ederken, diğer taraftan milli imkânlarla geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı MMU'nun üretim çalışmalarına hız verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde geliştirilen savaş jetinin çalışmaları sürerken, 18 Mart 2023'te uçağın hangardan çıkması hedefleniyor.

HÜRKUŞ VURUCU GÜÇ OLACAK

TUSAŞ'ın bir diğer projesi de yerli ve milli olarak geliştirilen HÜRKUŞ-C uçağı. Temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-A'nın TSK envanterine girmesinin ardından hızlanan HÜRKUŞ projesinde önümüzdeki süreçte önemli adımlar atılacak. Askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ-B, TSK bünyesinde göreve başlarken, seri üretim ve teslimatına hız verilecek.

Proje kapsamında geliştirilen HÜRKUŞ-C'nin (silahlı yakın hava desteği uçağı) ise 2023'e kadar tamamlanması ve uçakların TSK envanterine kazandırılması planlanıyor.

Eğitim uçağında vurucu güç haline getirilecek HÜRKUŞ, terörle mücadele de etkin rol oynayacak.

GÖKBEY YERLİ MOTORLA HAVALANACAK

Türk mühendisler tarafından tasarlanan, geliştirilen ve TUSAŞ tesislerinde üretimi süren genel maksat helikopteri GÖKBEY T-625 için de yoğun bir mesai harcanıyor.

Yerli imkânlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri olma özelliği taşıyan GÖKBEY, ilk uçuşunu 2018'de başarıyla gerçekleştirirken, yakın zamanda son prototipi de tamamlanacak olan helikopter, 2022 yılı içinde seri üretime geçecek. GÖKBEY ayrıca, yerli motor (TS1400) ile uçacak.

ATAK'IN DAHA GELİŞMİŞİ GELİYOR

Savunmada 2023 hedefleri arasında en dikkat çekici projeler arasında Türkiye'nin ilk yerli taarruz helikopteri ATAK programı bulunuyor. Proje kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı'na ise toplam 27 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilecek.

Hali hazırda TSK bünyesinde görev yapan ve birçok ülkenin satın almayı planladığı T129 ATAK helikopterinin gelişmiş modeli ATAK-2 için de çalışmalarda sona gelindi. T-129 ATAK projesi kapsamında edinilen tecrübe ile geliştirilen ikinci helikopterin 2023'te ilk uçuşunu yapması öngörülüyor.

HAVA GÜVENLİĞİ 'HİSAR' SAĞLANACAK

Rusya'dan satın alınan S-400 uzun menzilli savunma sistemlerinin yanı sıra Türkiye, kendi yerli hava savunma sistemini de geliştiriyor. Türk savunma sanayinin en önemli projelerin başında gelen HİSAR projesi ile Türkiye, hava savunma şemsiyesini de tamamlamış olacak.

Projenin ilk iki halkasını oluşturan alçak irtifa savunma sistemi HİSAR-A ile orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR-O testleri başarıyla geçerken, HİSAR projesinin son halkası uzun menzilli hava savunma sistemi HİSAR-U için çalışmalar devam ediyor. HİSAR-U'nun ise ilk prototipinin 2022'de tamamlanması, 2023'te de TSK'nın envantere girmesi planlanıyor.

ALTAY SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Savunma sanayide öncelikli alanlardan birisini de Türkiye'nin ilk ana muharebe tankı ALTAY oluşturuyor. Modern ana muharebe tankı ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkan ALTAY projesinin ilk aşamasında prototip tankların üretimi tamamlanırken, önümüzdeki süreçte proje doğrultusunda seri üretime geçilecek.

ALTAY projesi kapsamında ilk etapta 250 adet üretim yapılacak.

DONANMA TCG ANADOLU İLE GÜÇLENECEK

Türkiye'nin sulardaki hâkimiyetine güç katan MİLGEM projesi kapsamında yeni savaş gemileri donanmaya katılırken, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu'nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasındaki çalışmalarında sona gelindi. Gemi, yakın gelecekte envantere girerek göreve başlayacak.

'Yüzen ordu' olarak ifade edilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'na kadar kullanılabilecek. Anadolu gemisinde çok sayıda SİHA da konuşlandırılacak.

İHA VE SİHALAR ÇEŞİTLENECEK

TSK'nın terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarında adından sıkça söz ettiren insansız hava araçları da 2023 hedefleri arasında önemli bir yer tutuyor. Son dönemde yerli İHA ve SİHA'ların sergiledikleri performans dünyanın da ilgisini çekerken, bu alanda çalışmalar hız kesmeden sürecek.

TSK envanterindeki İHA ve SİHA'ların sayısı artırılacak. Bayraktar TB2 tipi SİHA, Bayraktar mini İHA, Bayraktar Akıncı TİHA, Anka ve Aksungur gibi insansız hava araçları Türkiye'nin gökyüzündeki gücü olmayı sürdürürken, makineli tüfek ve bomba atar entegre edilen dronler ile sürü şeklinde uçabilen SALGUR, sabit kanatlı İHA Alpagu gibi sistemlerin geliştirilmesine devam edilecek.

MÜHİMMATTA TAM YERLİLİK

TSK envanterinde bulunan ve ROKETSAN tarafından üretilen UMTAS, L-UMTAS, CİRİT; MAM-C ve MAM-L ile HGK, LGK, KGK gibi birçok mühimmat da milli imkânlarla üretilmeye devam edilecek. Savunmada 2023 hedeflerinde artık mühimmatlar konusunda yurt dışına bağlılık sıfır seviyesine inecek.