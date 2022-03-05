Milli Muharip Uçak motorunda Rolls-Royce ortaklığı! Demir: İyi bir noktaya gelindi

5 Mart 2022 Cumartesi 10:50 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 12:54

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Rusya-Ukrayna savaşında teknik açıdan hangi dersler çıkarıldı?) Savunma sanayii ve ihtiyacı gösteren alan çatışmalar gündeme geldiğinde birkaç kademeli çatışmadan bahsetmek mümkün. Teröristle mücadeleden başlayan terörle mücadelede ihtiyaç olanlar var. İki ülke arasında olan var.

"TÜRKİYE SİHA'LARDA DÜNYADA İLK 3'TE"

* Türkiye bunların hepsini adım adım tecrübe etti. Görülmeden görmeniz vurulmadan vurmanız gerekiyor. Hassas olarak yapmanız gerekiyor. Optik görmekten öte kendinizi görünmez hale getirmeniz ve hedefiniz sizi görmeden etkisiz hale getirmeniz çok geniş ölçüde teknolojik unsurun sahada olmasını gerektiren bir süreç. Bugün sahada bunları görüyoruz.

(Diğer ülkeler arasında hangi noktadayız?) Türkiye ilk 10 ülke arasında ancak bazı alanlarda daha önde. İnsansız sistemlerde ilk 3'te diyebiliriz. İnsansız ve otonom sistemlerde etkilenmeden sahada olmanız gerekiyor. Çok derin teknoloji gerekiyor. Bir dizi alt sistemlerdeki kabiliyetlerin olgunlaştırılması. Çeşitli radar teknolojileri... Bunların hepsi bu zincirin bir parçası.

"2022 İHRACAT HEDEFİ 4 MİLYAR DOLAR"

* (İhracat hakkında) Son 10 yılın biraz daha ötesinde 13 kat ihracatta artış var. Önümüzdeki birkaç sene içinde artış daha yüksek. 3 milyar doları geçtik, bu seneki hedefimiz 4 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. 2024, 2025 yıllarında katlanarak gitmesi mümkün.

* Türkiye'yi artık insanlar başka bir şekilde konumlandırıyor. Kabiliyetimizin olmasının yanı sıra bilinmesi çok önemli. Biz artık bilinme seviyesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaretlerde en önemli konu maddesi Savunma Sanayi. Karşı taraftan büyük ilgi görüyor.

* Fuarlarda görünmenin yanında başka bir düzlemde olduğunuz görünüyor. Türkiye'de tesislerimizi görmelerini istiyoruz. Tesislerimizi görünce oluşan algı çok daha farklı. Kabiliyetlerinizin yerinde görülmesi, Türkiye artık başka şekilde konumlandırılmaya başladı. Ürünlerimize ilgi daha da artacak. İhracat grafiğinin çok hızlı artacağını öngörüyorum.

"HÜRKUŞ DÜNYADA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

* İhracatta yine aklımıza gelmez... Eğitim uçağı Hürkuş'a bazı unsurlar ekledik... İlgi gördü ve hemen ihracatına başladık. Ülkelerin adını vermek istemeyiz. Anlaşmalar imzalanıyor. Birden fazla ülkeden bahsediyorum. Sadece platform oluşturmanız değil, eklediğiniz sistemler de sizin mi? Bu da önemli... Bütün teknoloji sizin, akıllı mühimmatlar ve füzeler yine yerli yapım... Gereğinde mühimmatın gücüyle oynayacağımız sistemler...

* Dışarıdan bir şey beklediğinizde Rusya-Ukrayna savaşında görüyoruz. Silah sistemde dışarıya bağımlı olanlarda dış ülkeler Ukrayna'ya silahta harekete geçeceklerini söylediler. Bu tamamen bağımlılığı gösteriyor. Kabiliyet geliştirmek üstün olmak çok önemli. Türkiye bunu test etti ve biliyor.

"EN İYİ OLDUĞUMUZ ALAN İHA VE SİHA"

* Çoklu sahalarda havada, karada, denizde de güçlü olmanız gerekiyor. Silah tedarikinde dışa bağımlı olunmaz. Merkezde bunların hepsi yerli ve millilik olgusuna götürüyor. Eğer yapmazsanız sistem bağımlı, başkasının ağzına aklına kaldığınızda son derece sıkıntı yaşarsınız.

* Ukrayna temel teknolojilerde iyi durumdaydı. Ancak bir adım öteye taşımak konusunda Türkiye çok iyi. Belli bir birikim var. Tecrübe ile Türkiye bir adım öteye taşımakta daha iyi. Türkiye'nin en başarılı olduğu İHA, SİHA'dır, iki güdüm teknolojileridir. Üçüncü olarak ise roket teknolojilerinde iyi bir teknolojiye geliyoruz.

"KİMSE KİMSEYE TEKNOLOJİSİNİ VERMEZ"

(Türkiye'nin motor üretimi hakkında) Dikkate sunulan veya kaşınan bir konu varsa hassasiyet oluşturuyor. Sivil alanda çok geniş bir uygulama alanı var. Alternatif konusunda hassasız. Motor Türkiye'nin sürekli gündeme getirilen bir konu. Rahmetli Erbakan Hoca'nın motor işleri bilinir sonrasında neden başlanmadı?

* Başlanmadı yani, sorgulamanın nedeni var mı? Biz 8 sene önce başladık, adamların 80 sene önce başladığı işlere... Kimse kimseye teknolojisini vermez. Belli ürünlerde öğrenme, soru sorma kabiliyetinize göre yaptığınız işlemdir. Türkiye tecrübe etmiştir. Tüm süreçte ne kadar yerli savunma sanayimize ne kadar katkı sağlayabiliriz gibi denklemi sundu.

* Montajla öğrendiklerinizle beraber kendiniz üzerine koyduklarınız size başlangıç veriyor. Kimse kaşıkla besler gibi ağzınıza koymuyor. Tamamen yok ya da faydasız demiyoruz ama çok kısıtlı sizin gayretiniz. Ne yaparsanız kendiniz yapacaksınız, mevcutlardan ne çıkaracağınızı iyi anlayacaksınız.

"ELİMİZDE YETERLİ SAYIDA MOTOR VAR"

* Bizin doğrudan aldığımız motor bazında Akıncı'nın motorları Ukrayna'dan alınmıştı, vardı. Belli bir sayıda elimizde var. Kendi geliştirdiğimiz motorların da çalışmaları bitti bitecek. Anka'da Bayraktar'daki motorları nasıl kendimiz yapıyorsak, bir adım daha ileri gidebiliyoruz.

* Belli güç parametreleriyle kullanabilecek noktadayız. Bizim istediğimiz seviyeye gelmesi için biraz daha tabii zamana ihtiyaç var.

"JET MOTORLU İHA-SİHALARIMIZ OLACAK"

* Akıncı'ya yerli motorumuzu koyabiliyoruz. Bayraktar TB2 ve şu an TB3'ten bahsediyoruz. Bayraktar ilk çıkan uçanlarla şu andaki uçanlar arasında çok ciddi fark var. Dünyada Uçak gemisine inip kalkan çok çok az model var.

* Güverte uzunluğu ve kabiliyetlerine göre iniş kalkış yapabilecek, çeşitli konularla uçaklar olması gerekiyor. Bu kavram aslında uygun geldi. Yeni bir konsept ve yeni bir kavram tanımlayabilir miyiz, buna yeni bir kavram koyduk. Anadolu Gemimizin orijinal tasarımında 50-100 arası uçak konuşlandırılabilir.

"MİLLİ MUHARİP UÇAĞININ HANGARDAN ÇIKIŞI 2023"

* Milli Muharip Uçak'ta parça kesimine başladık. Bir taraftan uçağın çeşitli unsurlarını üretime vermeye başladılar. Bunun üzerine koyduğunuz unsurlar iyi bir safhada. Bu projede 4 bini aşkın kişi bu uçağın geliştirilmesinde çalışıyor.

* Hangardan çıkış gelecek yıl... 2023'te, 2025 ilk uçuşumuz olacak. İç filo ise 2029'da gerçekleştirilecek. Filoya katılması demek şu tüm testleri geçmiş, hareket alanında kafası rahat bir şekilde tüm operasyonları test etmiş anlamına gelir.

* Milli Muharip Uçak'ın motor temini konusunda yol haritamız var. Şu anda kullandığımız F16 motorlarımızla başlıyoruz. Nihai olarak hedeflediğimiz performansın bir tık altında kalacağız. Alternatif motor kaynağımızı söylemek istemiyorum.

* Diğer konu bir taraftan yeni tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Belli endişelerimizi giderdik, yerli motor yapmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rolls-Royce'tan ortak motor için iyi bir noktaya gelindi. Kabul edilir noktadayız.

"F-35'TE BİZE HAKSIZ BİR KARAR VERİLDİ"

* (S400 ve F35'ler hakkında): Karar tek taraflı bizim değil, haksız bir karar uygulandı. Onlar şunu bunu yapar demek istemiyoruz. Oluşturulan heyetler var. Heyetler görüşmelerine devam ediyorlar. Neler konuşulabilir konusunda konular masaya yatırılıp konuşulur.

* Görüşme trafiği devam ediyor. Şu an bir şey demek için çok erken. Ben kapattım koydum kenara. Benim için böyle bir şey yok. Yola ben bunu alamayacağım diye devam edeceğim. Benim defterimde yok.

* Bizim sorumlu olduğumuz işler açısından benim yol haritamda Türkiye'de bunlar olmayacak gibi bakmalıyım. F-35 için... F-16 ise alternatif olarak masaya kondu. Türkiye uçakları modernize etmek konusunda iyi noktada. Şu olacak diye beklemeyiz.

* İnsansız kara aracı ihalesi yapıldı... Deniz araçları için de aynı şey için geçerli. Orada yeni model deniyoruz. İhale açalım geliştirme başlasın yapmadık. Dedik ki bu konularda kabiliyeti olan firmalarımız kabiliyetlerini geliştirsin biz de önlerini açalım dedik.

"İLK TESLİMATLAR BU SENE YAPILACAK"

* GÖKBEY'le ilgili şunu söyleyeyim... Türkiye'nin atak programı İtalyanlarla ortak yapılan program. Oradan öğrenilip sıfırdan tasarlanan bir çalışma... GÖKBEY'in ilk teslimatlarını bu yıl yapacağız. Teslimatlar arkasından gelecek.

* İlk yerli helikopteri uçurdu. İlk uçuşunda biz de başarılı olacağını tahmin etmedik. Tüm mühendisleri biz de kutlarız. Bizim 3 seneye önceye kadar hava savunma sistemimiz yoktu. Şu anda 25 km Hisar O+ ile ulaştık ama Blok 0 75 km'ye ulaşacak. Siper'in test sürecinin sonuçlarına bakacağız. Önümüzdeki sene başlarında göreceğimizi düşünüyorum.

* Roketsan'ın son derece etkin dünyada tank tahrip eden en önemli unsurlarından çalışmalarımız var. Seyir füzemizde de gelişmeler var. Yerli motoru yapıldı. Bir jet motoru... Şirketlerimiz çok değerli elemanlar istihdam ediyor. Bunun hayata geçmesi çok önemli. İstihdamla beraber yetkinlik sürecini nasıl kısaltabiliriz.

* Staj mühendislik kavramlarıyla sürekli desteklememiz lazım. Hedeflere dalıp gerektiğinde patlayıcı bırakır, bir tür kamikaze. Yerlilik konusunda neredeyse yüzde 100'e yakın. Kargu'nun ihracat konusunda önü açık.