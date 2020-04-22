22 Nisan 2020 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:41

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 21 Nisan tarihinde C4Defence'in Instagram canlı yayın konuğu oldu. Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU)-insansız hava aracı (İHA) entegrasyonu hakkında gündemi değiştirecek değerde açıklamalarda bulundu.

Kotil, TUSAŞ'ın modern muharebe sahasının tüm gereksinimlerini karşılayan sistemlerin geliştirilmesi için tam kapasiteyle çalışmalar yürüttüğünü belirtti. MMU'ya İHA entegrasyonuyla ilgili sorulan soru üzerine Kotil, MMU'nun geleceğin gereksinimleri doğrultusunda tasarlandığını ve İHA'larla ortak görev yapabilmesinin mümkün olduğunu kaydetti. Türkiye’de IHA konusunda önemli çalışmalar yapıldığına ve konunun bir ülke savunması olduğuna işaret eden Kotil, MMU'yla bir Akıncı’nın entegre olabileceğini ifade etti.

"O halde MMU ile Akıncı’yı entegre edilmesini istiyorsunuz" yorumuna Kotil, “Biz bunu teklif edebiliriz” yanıtı verdi. Kotil’in bu ifadesi ile TUSAŞ’ın ürünü MMU ve Baykar’ın Akıncı İHA’sının muharip versiyonu arasında gelecekteki MMU-Akıncı işbirliği gündeme geldi.

Kotil, MMU'nun ilk uçuşunu ve testlerini F-16 Fighting Falcon uçaklarında da kullanılan General Electric üretimi F110 motorları ile yapacağı bilgisini verdi. Hangardan çıkış tarihi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı 2023 yılının geçerliliğini koruduğunu belirten Kotil, ilk uçuş için 2025’in planlandığını duyurdu.

TUSAŞ'ın çift motorlu İHA'sı olan Aksungur'da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kotil platformda silah entegrasyon sürecine geçildiğini, , virüs salgınına rağmen sürecin devam ettiğini ve silah sistemleri entegrasyonun tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Kotil, kamuoyunda Göksungur olarak bilinen jet motorlu İHA için çalışmaların devam ettiğini belirtti ancak daha fazla detay vermedi.

Hürkuş-B’nin teslimatına ilişkin açıklamada bulunan Kotil, nihai teslimat için Mart 2020 planlansa da süreçte istenmeyen gecikmelerin yaşandığını belirtti. Kotil, COVID-19 nedeniyle Hürkuş-B'lerin nihai teslimatlarında kısmi bir gecikmenin söz konusu olduğunu açıkladı.

Hürjet projesinin firma öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü belirten Kotil Hürjet'e ortak arandığını açıkladı. Kotil, maliyetin paylaşılmasının süreç için önemli olduğunu ve olası işbirlikleri için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Projede önceliğin eğitim uçağı olduğu vurgulanırken, AESA tipi radarın ikinci planda kalabileceği ortaya çıktı. Kotil, projede tek motorun iyi bir seçim olduğunu da sözlerine ekledi.

Pakistan'ın Türkiye'den tedarik edeceği T129 Atak helikopterlerinde süreç, ABD kaynaklı birtakım olumsuzluklar nedeniyle yavaşlamıştı. Kotil, C4Defence'e yaptığı açıklamada, Pakistan'ın T129 Atak tedarik sürecinde TUSAŞ'a ek süre tanıdığını ifade etti. ABD ile motorun ihracatı için görüşmelerin devam ettiğini ve imza safhasının yakın olduğunu sözlerine ekleyen Kotil, aksi bir durumun ABD çıkarlarını da olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bahse konu süreçteki imzaların ardından platformların Pakistan'a ihracatı yolu da açılmış olacak.

Ağır Taarruz Helikopteri hakkında bilgi veren Kotil, proje kapsamında daha önce bir tam ölçekli modelin (mock-up) üretildiğini belirtti. Kotil, doğrulama uçuşları için daha özgün bir sistem geliştirme çalışmalarının da hızla ilerlediğini duyurdu. Kotil, dört yıl içinde ilk uçuşunu yapması planlanan Atak-2'nin dâhili bir radar sahip olacağını ancak bunun Mildar mı veya başka bir sistem mi olacağı hususunda henüz karar verilmediğini ifade etti. Kotil, Platformlarda 3000 BG sınıfı bir motorun kullanılacağını, ilk etapta ithal motorun yer edileceğini ancak projeyle beraber özgün bir motorun da geliştirilmesinin gündemde olduğunu hatırlattı. TUSAŞ Motor Şirketi TEI'nin 1600 BG sınıfı motorda iyi bir iş çıkardığının altı çizilirken, yeni platformda yerli bir motorun da kullanımına yeşil ışık yakıldı.

Kotil, Gökbey helikopterinin 29 Ekim 2021'de ilk teslimatının gerçekleştirileceği ve süreçte gecikme yaşanmayacağı belirtirken, T629'un ilk uçuşu için ise 2020 yılı sonunu işaret etti.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin deniz karakol uçağı ihtiyacı kapsamında başlatılan Meltem III Projesi'nde ışık göründü. C4Defence'in canlı yayınında soruları yanıtlayan Kotil, ilk ATR-72MPA'nın TUSAŞ Kahramankazan tesislerine ulaştığını ve sertifikasyon sürecinin başlayacağını belirtti. Firmanın alt yüklenici rolünde olduğunun altı çizilirken, platformların test ve entegrasyon sürecinin ardından nihai kullanıcı olan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceği belirtildi.

TUSAŞ Kompozit Binası hakkında son gelişmeleri anlatan Kotil, kompozit Binası'nda çalışmaların COVID-19'a rağmen devam ettiğini ifade etti. Kotil, İnşaat faaliyetlerinin Temmuz ayında tamamlanmasının ve Eylül 2020 ile birlikte cihazların kurulumuna başlanması planlandığını dile getirdi. Otoklav cihazları ve robotların teslim edilmek üzere olduğunu belirten Kotil, TUSAŞ Kompozit Tesisleri'nde üretimin 2021 yılı başında başlayacağını ifade etti.