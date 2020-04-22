Atak-2'ye yerli motor

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:35 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:35

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, C4Defence'in Instagram hesabında canlı yayın konuğu oldu. Kotil, Ağır Taarruz Helikopteri Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ağır Taarruz Helikopteri'nde süreç tam gaz ilerliyor. Proje kapsamında daha önce bir tam ölçekli modelin (mock-up) üretildiğini belirten Kotil, doğrulama uçuşları için daha özgün bir sistem geliştirme çalışmalarının da hızla ilerlediğini duyurdu. Dört yıl içinde ilk uçuşunu yapması planlanan Atak-2'nin dâhili bir radar sahip olacağı ancak bunun Mildar mı veya başka bir sistem mi olacağı hususunda henüz karar verilmediği belirtildi. Platformlarda 3000 BG sınıfı bir motorun kullanılacağı, ilk etapta ithal motorun yer edileceği ancak projeyle beraber özgün bir motorun da geliştirilmesinin gündemde olduğu açıklandı. TEI'nin 1600 BG sınıfı motorda iyi bir iş çıkardığının altı çizilirken, yeni platformda yerli bir motorun da kullanımına yeşil ışık yakıldı.

Kotil, Gökbey helikopterinin 29 Ekim 2021'de ilk teslimatının gerçekleştirileceği ve süreçte gecikme yaşanmayacağını belirtirken, T629'un ilk uçuşu için ise 2020 yılı sonunu işaret etii.