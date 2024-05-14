KAAN ile ilgili merak edilen soru cevap buldu: Doğru tepki için önemli

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN projesi hakkında merak edilen soru cevap buldu.

"MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN NEDEN İNİŞ TAKIMLARI AÇIK UÇUYOR?" SORUSU CEVAP BULDU

5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan KAAN, ilk uçuşu 21 Şubat 2024 tarihinin ardından ikinci uçuşunu 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi. KAAN, 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı. KAAN'ı her iki uçuşunda da iniş takımlarının açık olması dikkatleri çekti.

"KAAN neden iniş takımları açık uçuyor?" sorusu cevap buldu. KAAN'ın iniş takımlarının açık olarak uçması 3 başlık altında toplandı. Başlıklar; Güvenlik, Aerodinamik Analiz ve Sistem Testi olarak sıralandı. Buna göre, KAAN'ın iniş takımlarının açık uçmasının nedenleri şu şeklide karşımıza çıkıyor;

1- Güvenlik: İlk uçuş testlerinde genellikle, iniş takımları test uçuşlarının son aşamalarına kadar açık tutulur. Bu, uçağın acil iniş yapabilme yeteneğini ve genel dengesini ve kontrolünü sağlamak içindir.

2- Aerodinamik Analiz: Test uçuşları sırasında, iniş takımlarının aerodinamik performansı ve uçağın genel işleyişi hakkında veri toplanır. Sürüklenme ve hava sürtünmesi gibi metrikleri de test etmek için iniş takımları açık tutulur.

3-Sistem Testi: İniş takımları, karmaşık hidrolik ve elektronik sistemlerden oluşan bir alt sistemdir. Test uçuşları, bu sistemlerin düzgün çalışmasını ve acil durumlarda doğru şekilde tepki vermesini sağlamak için önemlidir.

KAAN'DAN YENİ HALİYLE İLK UÇUŞ

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı. Mayıs-Kasım 2022 tarihlerinde komponent montajları tamamlanarak, Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023 tarihinde planlanandan önce hangardan çıkış gerçekleştirilirken, 12 Şubat 2023 tarihinde ilk motor çalıştırma faaliyeti icra edildi. 17 Mart 2023 tarihinde ise ilk yavaş taksi testleri başarı ile tamamlandı. İlk uçuşa kadar olan dönemde ilk uçuş için gerekli güçlendirme faaliyetleri yürütüldü ve uçuş öncesi testler tamamlandı. Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdi.

Eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek konfigürasyon için hava aracı ve sistem gereksinimleri tanımlandı, hava ve sistem fonksiyonları belirlendi ve ön tasarım fazı tamamlandı. Yeni boyalı haliyle ilk uçuşunu yapan KAAN'ın teknik özellikleri arasında, "Maksimum seyir hızı: 1,8 Mach. İrtifa tavanı: 55 bin ft. Güç limitleri : +9g/-3,5g. Dahili silah yuvası. Süperseyir kabiliyeti. Düşük radar izi. Çoklu görev profili. Hava-hava kabiliyeti Hava-kara kabiliyeti." yer alıyor.